Biatlonu v Česku dál vládne Davidová. Uspěla i Jislová, NEJ kouč Gjelland

Není to žádné velké překvapení, ale rozhodně to potěší. Určitě Markétu Davidovou, která počtvrté v řadě ovládla anketu Biatlonista roku. Vysloužila si to hlavně 4. a 6. místem na olympijských hrách a ziskem malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závod. Zároveň definitivně potvrdila, že ve své sportovní kariéře pokračuje. Kategorii Biatlonová naděje kralují Jonáš Mareček a Tereza Voborníková, trenérem roku je kouč žen Egil Gjelland.

Po covidové pauze si biatlonisté opět naživo užili vyhlašování těch nejlepších za minulou sezonu. Nechyběla při tom ani hlavní hvězda českého týmu Markéta Davidová. Ta totiž anketu čtvrtý rok v řadě ovládla. „Moc si toho vážím, i když, abych byla upřímná, čekala jsem to,“ pousmála se Davidová.

Opravdu se o velké překvapení nejednalo. Takových výsledků jako jí se nepovedlo dosáhnout žádné z jejich kolegyň ani kolegů, i když některé biatlonistky se výrazně zlepšily. Davidová brala 4. a 6. místo na olympijských hrách v Pekingu, vyhrála úvodní vytrvalostní závod v rámci Světového poháru a následně za stejnou disciplínu získala poprvé v kariéře malý křišťálový glóbus.

Jakých výkonů si nejvíc cení ona sama? „Nad tím jsem nepřemýšlela, ale zpětně to bude olympiáda. Zajela jsem dobré závody, i když to neklaplo, jak bych si představovala, nebo jak by si každý představoval. Ale nebyly to ode mě špatné závody,“ zamyslela se sportovkyně, která byla olympijské medaili velmi blízko.

To, že se výsledky nepovedly úplně podle představ, je také jeden z důvodů, proč se po jarním zvažování rozhodla v biatlonové reprezentaci pokračovat.

„V uplynulé sezoně byla spousta věcí, které bych chtěla udělat jinak. Myslím, že by šly udělat jinak. Spousta věcí, které jsem nemohla ovlivnit. Chtěla bych je vylepšit. Jsou to ale ty nejlepší scénáře. Plně si uvědomuju, že se to stát nemusí, ale chtěla bych do toho dát vše a zkusit to,“ prozradila Davidová.

Do čeho dala všechno už na jaře, to bylo studium na Zemědělské univerzitě v Praze. Tam dokončovala své druhé studium. „A uspěla jsem, jsem Ing. et Ing.,“ řekla pyšně. Zda se pustí ještě do něčeho dalšího v této oblasti, ještě ale uvidí. „Musím si to trošku promyslet, dostala jsem nějaké nabídky na PhD., ale uvidíme. Ale na jaře toho bylo tolik, že moje hlava byla ráda, že dodělala školu, má chvíli klid a může malinko vypustit.“

Na druhém místě v anketě Biatlonista roku skončila Jessica Jislová, která se v minulé sezoně blýskla skvělou střelbou a také 5. místem v závodě SP ve Francii. Třetí pak je Tereza Voborníková, juniorská mistryně světa ve sprintu a stíhacím závodu a bronzová z vytrvalostního závodu. Nejlepším mužem ankety je čtvrtý Michal Krčmář.

Trenérem roku se stal Egil Gjelland, který o toto ocenění bude moci bojovat i v dalších sezonách. S vedením českého biatlonu se dohodl na dalším pokračování u ženského týmu. „Je to fajn, bylo vidět, že výsledky se zlepšují, ostatní holky jdou nahoru,“ okomentovala tento krok Davidová.

Biatlonista roku 2022

Anketa o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2021/22 (hlasování členů Českého svazu biatlonu):



Biatlonista roku: 1. Markéta Davidová 207 bodů, 2. Jessica Jislová 144, 3. Tereza Voborníková 140, 4. Michal Krčmář 113, 5. Jonáš Mareček 111

Trenér roku: Egil Gjelland

Talent roku: Jonáš Mareček, Tereza Voborníková

Skokan roku: Jessica Jislová

Síň slávy: Jiří a Miluše Roučkovi