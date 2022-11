Jágr se před prohrou s Hradcem vypařil ze střídačky a pak... Krutý žert soupeře!

Když Kladno v poslední třetině vedlo nad Hradcem 7:4, rozdával úsměvy tam a sem a pak zase tam, zpátky sem už se však Jaromír Jágr (50) nepodíval…

Pod Rytíři se totiž v království sekaček začal bortit led. Beran čtyři minuty před třetím klaksonem ve vlastní přesilovce nechtěně holí krvavě trknul do frňáku Zachara a začaly se dít věci. 7:5, 7:6… Když to kladenský majitel uviděl, ve zlé předtuše maléru se ze střídačky po anglicku poroučel. Věděl proč! Lev v čase 59:59 vyrovnal. Kudlu do zad Plekancovi a spol. zapíchl v prodloužení McCormack.

Oficiální twitterový účet Mountfieldu pak škodolibě vytasil motto zdobící autokar Středočechů. „Věříme do poslední vteřiny.“ A ještě škodoliběji dodal: „Hej, Rytíři, tak to jsme na tom stejně.“ A fanoušci šli ještě dál. „Jen pro Jardu to neplatí,“ vzkázal na dálku jeden z nich. Kdoví, kdyby nevěřící Jágr vydržel, třeba by k maléru vůbec nedošlo! „To já to viděl, zato si nepamatuju, co se stalo v první, druhé a v prvních deseti minutách třetiny třetí,“ hodnotil sklesle trenér Kladna Vejvoda.