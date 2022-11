Dominuje i bez kanonýra Muellera. Kometa v laufu odjistila ničivou zbraň

Sebevědomí fotbaloví kanonýři říkávají: dejte mi balon do vápna a běžte slavit na půlku. Hokejová Kometa má podobný vzkaz: dejte nám přesilovku a za chvíli se sejdeme ve středovém kruhu. Pešoutovi hoši vás při hře pět na pět nepřehrají, nepřestřílí. Poměrně lehce jim dáte gól, když hrají v oslabení. Ale pustit je do početní výhody? Rovnou si vypište parte. Takhle vítězí nejlepší tým měsíce října. „Na co sáhneme, to tam padne,“ culí se Petr Holík, klíčový muž speciální formace.