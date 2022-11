Zdar, tady zmar! Boleslavský kanón dělá z brankářů soupeřů supermany

Dovednostní trenéři vyučující střelbu se sjíždějí do Mladé Boleslavi. Lekce probíhají od rána do noci, účast hráčů povinná. Za účinný recept se platí zlatem. Kdo naučí nejdřív, odnese si nejvíc. Trápení v palbě u Bruslařů nebere konce. Nejčastěji střílející tým extraligy vykazuje zároveň nejmenší úspěšnost, do sady razítek přibylo další od Pardubic, které vyhrály 1:0. Vynikající Roman Will zapsal 43 zákroků.

V Boleslavi by uvítali změnu hokejových pravidel. Nehrát na góly. Všechno předtím je bezvadné, nápadité. Do té doby, než přijde finální fáze. Zakončení. Nastává deprese. Nepadají hezké ani škaredé góly. Akce luxusní ani krkolomné nevykazují požadovaný výsledek. A tak Dynamo zaevidovalo sedmý triumf v řadě. „Znovu jsme soupeřili jen s gólmanem,“ štvalo kapitána poražených Jana Stránského.

Kdo z extraligových brankářů potřebuje zvednout sebedůvěru, nechť se vypraví do Boleslavi. Omaskovaní muži si odsud vezou domů nůši úspěšných zákroků a pomalu i pozvánku do reprezentace. Zkrátka, kdo v posledních dnech nastupuje proti Bruslařům, vyhrává a navrch jako bonus balí do báglu výborná brankářská čísla.

Střely Boleslavi v minulých zápasech Soupeř Doma/venku Poměr střel Výsledek Pardubice Doma 43:22 0:1 České Budějovice Venku 36:23 0:3 Olomouc Doma 50:25 2:3n Sparta Venku 32:21 2:3p Třinec Doma 34:34 2:3p Plzeň Venku 43:27 2:1n Mountfield HK Doma 25:22 0:2

V pátek proti Olomouci Středočeši vypálili na branku 50 ran, padli. Včera jim Roman Will odrazil podobný počet. Minimálně desítku domácích pokusů lze označit za tutové příležitosti.

„Nebyli jsme špatní, nikdo se na to nevybodl, makali jsme až do konce, ale nejsme schopni dát gól. Vypracovali jsme si spoustu střeleckých příležitostí, jeli jsme dva na jednoho, měli přesilovku pět na tři… Ale dopadlo to stejně jako minule doma a naposledy venku. Těžce se to hodnotí,“ pravil mrzutě Stránský.

Tohle by nebavilo ani vás. Dobýváte, dobýváte a nic z toho. Kolo za kolem, zápas za zápasem, třetinu za třetinou… Výsledkem je pouze prohlubující se bolehlav. Přitom hrajete dobře, chvílemi i výborně.

Bruslařům toho nemůžete moc vytknout. Nasazení enormní, v horším případě dostatečné. Jenomže odměna nepřichází. V posledních sedmi partiích Boleslavští svého soka přestříleli, pouze s Třincem měli vyrovnanou bilanci.

Herní obraz stále vyznívá velmi dobře, možná o to horší je přijímat takové facky. „Nedat dva zápasy gól je frustrující. Nebyli jsme horší, nezasloužili jsme si prohrát. Je potřeba, aby hráči tohle slyšeli. Musíme zůstat bojovně nastavení. Pokud si hráči za tím v pátek půjdou, jako si šli proti Pardubicím, věřím, že se nám to podaří zlomit a první vstřelený gól nás posune k vítězství v utkání,“ zůstává optimistický druhý trenér Petr Haken.

Boleslavské soužení má jisté vysvětlení. Týmu zoufale schází střední útočníci. Lantoši, Fořt i Najman jsou ze zdravotních důvod mimo, z čistokrevných centrů zbývá Maris Bičevskis s bilancí 0+0 v 17 utkáních.

