Straka v Litvínově střelecky procitl: Ale tyčky vedou. Proč není kapitánem?

Litvínov to tam po trenérských přesunech sype jedna báseň. S rozpukem týmu procitli i zakrnělí střelci. Poprvé se trefil Jindřich Abdul, navíc proti Českým Budějovicím, za něž v minulém ročníku hrával. Petr Straka si připsal první gól a zároveň první bod v osmnáctém utkání sezony. V té minulé zůstal na suchu dokonce 24 utkání v řadě, ale do té doby už si stihl něco nastřádat. „Ty nuly byly fakt hrozivé,“ oddechl si 30letý útočník po vítězství 6:4.

Jaká je to úleva?

„Já ani nevím. Možná se trošku uleví, až dám za šest zápasů dalších pět gólů. To by se mi ulevilo možná malinko víc. Ale ne, je to jedině dobře. Ty nuly byly fakt hrozivé. Jak jsem v minulé sezoně říkal, že jsem takové zápasy nezažil, když jsem měl šňůru (bez gólu), stejně tak jsem nezažil, abych takhle začal sezonu. Jsem samozřejmě rád i z toho důvodu, že to pomohlo týmu k vítězství. Snad se to teď trošku protrhne, i když ve třetí třetině tam zase byla tyčka. Už několikátá v sezoně. Tyčky zatím vedou proti gólům, ale věřím, že se to brzy otočí.“

Co s vámi provedli noví trenéři, že vám to najednou tak jde?

„Myslím, že to byl spíš takový impulz, mužstvo potřebovalo trošku změnu z rutiny, která byla každý den stejná, a už nám to asi malinko přerůstalo přes hlavu. V systému určité změny jsou, ale nic drastického. Spíš bych řekl, že jsme navázali na to, co jsme hráli pod Vláďou (Růžičkou). Jde o malé detaily, ale co trenéři udělali, že nás uklidnili. S tím souvisí, že se nám povedlo hned první zápas vyhrát. Potom druhý a teď třetí. Věřím, že je atmosféra teď lepší a budeme v tom pokračovat.“

Roste taky sebevědomí? Váš gól, kdy jste si s Nicolasem Hlavou dvakrát vyměnil puk a pak zavěsil, o tom svědčí. Dovolíte si, nač byste si před čtrnácti dny nevěřil a co byste takhle nesehráli?

„Mně by to hlavně před čtrnácti dny přeskočilo hokejku už při prvním kontaktu na modré čáře, byl by z toho protiútok a gól v naší bráně. Takže asi tak.“

Litvínov - České Budějovice: Domácí brejk nádherně zakončil Straka, 5:1 Video se připravuje ...

Ale je to znát?

„Strašně pomohlo, že jsme vyhráli dva předchozí zápasy. Povedl se nám vstup do dalšího zápasu, tak to prostě je, že hlava tak funguje a tělo potom navazuje. Když se daří, všechno vypadá jednoduše. Tím, že jsme ještě před týdnem, týdnem a půl byli tam, kde jsme byli, o to víc si toho teď musíme vážit a setrvat v té práci, aby to pokračovalo.“

Mezitím jste přišel o funkci kapitána. Trápí vás to? Jak se to seběhlo?

„Zavolali si mě trenéři a v podstatě mi oznámili, že mi chtějí trošku ulevit, že bylo vidět, jak se při hře trápím, chtěli ze mě sejmout trochu tu tíhu.“

A tým od té doby tým šlape, taky se složení útoku nemění…

„Zase jsme u toho, že jsme vyhráli tři zápasy. Zase není moc důvod to měnit. Uvidíme, co se bude dít, nemůžeme si říkat, že teď vyhrajeme pětačtyřicet zápasů do konce sezony nebo, že se nikdo nezraní. Máme tým nějak postavený, zatím to funguje. Myslím, že ta energie trošku vychází i ze změny systému, chceme hrát trochu aktivněji ve středním pásmu, ne, jako to bylo předtím. Myslím, že máme typy hráčů, kterým to i víc vyhovuje. Jsme potom víc ve hře, víc v zápase, hrajeme na puku a tím stoupá sebevědomí.“

Teď jste si pomohli, odlepili se z posledního místa, ale ještě vás čekají utkání se sousedy z tabulky, jimiž byste se mohli ještě víc nakopnout. Kladno a Karlovy Vary. Měl by se tam potvrdit vzestup?

„Může a nemusí. Pořád to bylo osmnácté kolo sezony. Jsme rádi, že se nám ty zápasy podařilo urvat, teď si to užijeme a další den jdeme znovu do práce, připravit se na ta dvě důležitá utkání. Chceme jít krok za krokem, a i kdyby se nám podařilo obě vyhrát, pořád nebudeme tam, kde chceme být. Musíme pracovat, být pokorní a vážit si toho, že se nám daří vyhrávat a pokračovat v tom, co děláme.“

Byla varováním poslední třetina, kdy se České Budějovice přitáhly na dva góly a dost vám zavařily?

„To upřímně ani nevím, jak se seběhlo. Říkal jsem si, že první velkou šanci měli až za stavu 6:4, kdy Godlič (Denis Godla) chytil gól. Ale z ničeho dali tři góly, bohužel se to stalo. Naštěstí ve chvíli, kdy jsme měli velký náskok, takže nás to nestálo žádné body. Určitě si to rozebereme a příště se toho musíme vyvarovat.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE