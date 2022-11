Svízel s brankáři: Litvínov potřetí vyhrál, jenže... Godla na vlnu čeká

Důkazem litvínovského vzkříšení byly i trefy dvou dosud spících střelců, Jindřicha Abdula a Petra Straky, který si v úniku dva na jednoho vyměnil třikrát puk s Nicolasem Hlavou. „Dřív by mi puk přeskočil hokejku a byl by z toho gól v naší bráně,“ vracel se ke svému hernímu trápení.

Vervě hodně pomohl skvělý vstup do zápasu. Vytvořila si luxusní čtyřgólový náskok. Jenže Denis Godla pak inkasoval z nulového úhlu po nahození Lukáše Vopelky a soupeř se oklepal. „Snažili jsme se Godličovi co nejvíc pomoct, asi to nevyšlo podle představ. Ale je výborný gólman, dokazoval to už v předchozích sezonách,“ vracel se Abdul, který přišel pod Krušné hory právě z Českých Budějovic.

Litvínov - České Budějovice: Vopelka z velkého úhlu nachytal Godlu, 5:2 Video se připravuje ...

„Spokojenost, ale ne uspokojení,“ snažil se vystihnout kouč Mlejnek rozpoložení po třech výhrách v řadě. Jeho slova se dala stejně tak vztáhnout na situaci v brankovišti. Matej Tomek přišel do Litvínova na měsíční zkoušku z Brna s tím, že si ho v případě uplatnění opce může ponechat do konce sezony. Stihl šest zápasů, Verva se s Tomkem zvedla. Vychytal dvakrát nulu a jeho brankový průměr 1,76 je třetí nejlepší v extralize.

Jenže 86 sekund před koncem třetí části nedělního duelu v Liberci odstoupil po nezaviněné srážce. Zlomená klíční kost, původní odhad – návrat za několik týdnů. Jenže se ukázalo, že zranění je komplikovanější. Slovenský gólman musí na operaci. „Může to trvat dva až tři měsíce,“ řekl Sportu generální ředitel klubu Pavel Hynek.

V duelu proti Českým Budějovicím už seděl na střídačce jako dvojka Šimon Zajíček, který dostával přednost v úvodu sezony. Než se zranil. Nastoupil Godla, jenž v Liberci střídal zraněného Tomka a na své hvězdné chvíle stále čeká. „Zajíček začal sezonu výborně, taky věříme, že Godla naskočí na vlnu, jak to předváděl v minulé sezoně. Na to sázíme. Ale to, že vypadl Tomek, komplikace je. Měli jsme brankářské trio, zúžilo se na duo,“ přemítal trenér Mlejnek.

V nejbližších dnech budou v Litvínově řešit, jak postupovat dál. Charakter Tomkova zranění nedává šanci na návrat dřív než v lednu. Možností se nabízí víc. Jakub Sedláček po zranění Branislava Konráda zamířil do Olomouce, zatím do konce listopadu. Verva taky může hledat v zahraničí. Anebo doufat, že po pomalém startu bude Godla zase ze zlata. „Záleží na něm, jak se ukáže. Potrénoval, dostává se do toho. Měl by se chytit a předvést, že on je jednička,“ naznačil ředitel Hynek. Jakmile se Litvínovu začalo dařit, přišly další starosti.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE