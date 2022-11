Bude se přepisovat historie? Máš to v kapse, hecují žokejku Andrésovou

Jeden letitý sen už se jí splnil. Čtyřicetiletá žokejka Jiřina Andrésová, máma dvou dětí, nedávno překonala jubilejní stovku kariérních vítězství na rovinách. Dva zápisy do historie českého turfu má stále před sebou. Za prvé: v posledním rovinovém víkendu sezony bude v Praze a Kolesech útočit na celkový triumf v šampionátu rovinových jezdců Lázně Poděbrady Cup, který ještě nikdy v historii žena nevyhrála. Za druhé: stále může překonat ženské maximum 29 vítězství během jedné sezony. „Všichni kolem říkají, že to mám v kapse, ale já to tak jasně zdaleka nevidím, ještě to bude drama,“ říká pro iSport.cz zkušená žokejka.

Jiřina Andrésová má aktuálně 27 vítězství. Druhý Milan Zatloukal jich má 23. Třetí Vendula Korečková (23) a čtvrtý Petr Foret (18) už jsou podle víkendových přihlášek ze hry, Andrésovou přeskočit nemůžou. Korečková bude jezdit pouze tři koně. Foret sice bude mít osm rovinových šancí, ale ztrátu má velkou.

Rovinový šampionát tak bude pouze o Andrésové a Zatloukalovi. „Ráda bych to dotáhla, ale Milan má hodně šancovní koně, čtyři vítězství si klidně může připsat,“ přemítá Andrésová. „Já pojedu celkem osm koní, na vítězství může reálně pomýšlet Eagle Babe, zbytek k favoritům nepatří. Ale budeme bojovat, třeba někdo překvapí, i to se stává.“

Pokud by se Zatloukal na Andrésovou v počtu výher dotáhnul, rozhodoval by větší počet druhých míst. V tom má bilanci lepší (Andrésová 14, Zatloukal 21). „Je to otevřené, Milan jezdí velmi dobře,“ uznává žokejka. „Já mám velkou radost už jen z toho, že se mi letos povedlo dosáhnout na stovku vítězství, to bylo super. Kdyby se mi povedlo vyhrát šampionát a ještě překonat ženské maximum v počtu vítězství za jednu sezonu, tak by to byl zázrak!“

Ženské maximum zatím drží Iva Miličková. V roce 2004 si připsala 29 vítězství. Na celkový triumf jí to nestačilo, v šampionátu skončila třetí za Janem Rájou (36 výher) a Václavem Janáčkem (33). Třetí místo je také historicky nejlepším výsledkem žen v českém rovinovém šampionátu. Kromě Miličkové na bronz dosáhly Lucie Fialová (2021, 14 vítězství) a Simona Laubeová (2020, 13 vítězství).

Pro zajímavost, do statistik Jockey Clubu se v rovinovém šampionátu v letošní sezoně zapsalo celkem 117 jezdců a jezdkyň. Konkurence je slušná.

Andrésová bude v sobotu v Praze Velké Chuchli jezdit šest koní, Milan Zatloukal tři. V neděli v Kolesech má Andrésová dvě rita, Zatloukal tři. „Sama si o koně nikomu nevolám, na to nemám odvahu, ale překvapilo mě, kolik jsem ve finiši dostala šancí,“ usmívá se Andrésová, která nejezdí pro žádnou velkou stáj. „Pomohla mi i trenérka Martina Růžičková, u Nieslaniků mi zařídila nějaké starty. Vyšli mi vstříc, to mě až dojalo a moc si toho vážím.“

NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ ŽEN V ROVINOVÉM ŠAMPIONÁTU

3. místo

Lucie Fialová (2021, 14 vítězství)

Simona Laubeová (2020, 13 vítězství)

Iva Miličková (2004, 29 vítězství)

4. místo

Martina Havelková (2021, 13 vítězství)

Vendula Korečková (2018, 20 vítězství)

Kristýna Bezděková (2002, 21 vítězství)

Ilona Třešňáková (2001, 17 vítězství)