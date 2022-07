To bylo oko! Palík udělal z náhradníka šampiona: Mám čuch na dobré koně

Před Českým derby 2017 si vybral českého odchovance Josepha a o nos s ním porazil Felixe. „Jeho otce Landa jsem jezdil a Joseph mi ho připomíná, proto jsem mu v derby věřil,“ sděloval po dostihu.

O dva roky později se situace opakovala. Tentokrát padla volba na německého odchovance Pacific Hilla z lotu Radka Holčáka a opět to byla volba vítězná. V neděli 17. července měl Jiří Palík potřetí výbornou volbu - Gaspariniho, českého odchovance po hřebci Eagle Top z matky Galantery.

„Řeknu po pravdě, kdybych nebyl mezi prvníma pěti, tak bych byl zklamán,“ sdělil nadšený žokej po vítězství ve Slovenském derby. „Po takovém průběhu, jaký jsme měli, veliký respekt před tím koněm, to nebyla náhoda, tam něco je, šel na půl plynu.“

„Já si většinou na koně sednu už dopředu. Už jsem u dostihů pár roků, a zatím jsem se většinou trefil na dobrýho koně. Trošičku čuch na to mám,“ přiznával Jiří Palík. Cesta za triumfem ovšem nebyla jednoduchá.

„Průběh dostihu jsme měli špatný, dostal jsem se tam, kde jsem nechtěl být, ale v rovině po bariéře se to trochu otevřelo a Gasparini měl hrozný speed. Posledních sto metrů bylo úžasných, už jsem si myslel, že ty koně před sebou nechytnu, ale jemu to začalo utíkat.“

Trenér Jan Demele už měl od konce zimy jasno. Bude to dobrý vytrvalec. „Měli jsme ho přihlášeného do Českého derby od prvních přihlášek, nechali jsme ho na přihláškách, i když jsme věděli, že se dohlašují do derby čtyři koně z ciziny, ale věřili jsme mu, že by mohl uspět.“

Místo v derby se ve Velké Chuchli představil v dostihu nižší kategorie na 2400 metrů a po boji proti starším koním uspěl. Realizační tým neváhal a přihlásil Gaspariniho do boje o modrou stuhu ve východní části bývalé federace.

„Je to zadostiučinění za to, že jsme se nedostali do Českého derby. Jirka Palík ho chtěl jezdit v Českém derby, těšil se na něj. Dnes věděl, do čeho jde a co dělá, je to starý matador,“ chválil bývalého jezdeckého parťáka Demele.

Jiří Palík si připsal 890. vítězství své bohaté kariéry a v historických tabulkách mu patří třetí místo za Filipem Minaříkem a Václavem Janáčkem.

Gasparini reprezentuje stáj majitele Petra Karlíka, Tippler group. Sám zkušený turfman těžko hledal v Bratislavě slova: „Je to nejvíc, co mohlo být, nemám slov. Dostih jsem prožíval celkem v klidu, ke konci dostihu jsme si tam stoupli všichni ze Slušovic a tlačili jsme ho tam očima. Viděl jsem ho spíš okolo druhého místa, ale neskutečně zabral a na českého odchovance je to neskutečný kůň.“

Matka Galantery nebyla velkou hvězdou a ani její první dva potomci velkou díru do světa neudělali. „Mám čtvrtého potomka po Galantery a tento je úplně někde jinde. Když byla připuštěna Eagle Topem, všechno do sebe padlo, domino do sebe pasovalo i ta poslední kostka zapadla,“ usmíval se spokojený trenér Demele.