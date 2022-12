Nejlepší ruský krasobruslař v nemocnici: Zdravotní problémy!

Krasobruslení je zaskočeno nepříjemnou zprávou. Pravděpodobně nejlepší současný ruský krasobruslař Mark Kondraťuk (19) sdílel foto z nemocnice a přiznal, že musí podstoupit rehabilitaci. Před pár dny vyhrál napínavý souboj na ruském šampionátu a nic nenasvědčovalo zdravotním trablům, nyní se ale přiznal, že už nějakou dobu bojuje s bolestí.

Proslavil se nejen svým nesporným talentem, ale i vztahem s »hysterkou z olympiády« Alexandrou Trusovovou (18). Krasobruslení je v Rusku nesmírně populární a tak není divu, že se mladá a extrémně talentovaná dvojice dostala do popředí zájmu. Ostře sledovaní sportovci jsou tak pod drobnohledem a jejich činy vzbuzují velký ohlas.

Není proto divu, že fotka z nemocnice šokovala veřejnost. Mark přiznal, že delší dobu trpí a rehabilitace byla nevyhnutelná. „Někdy se probudím a nemůžu se pohnout v posteli. Snažil jsem se udělat maximum - masáže, mrazil jsem záda. Doufám, že to nebude nic vážného. Nejsem lékař, nemohu to říci, ale nikdy jsem neměl tak akutní problémy. Přijel jsem do Moskvy, abych se s problémem vypořádal a pochopil, co dělat dál,“ popsal svůj problém.