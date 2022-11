Ledecká: další operace! Léčba nefungovala, na start až příští rok

Trojnásobná olympijská šampionka se ze zdravotních důvodů letos nezúčastní žádného podniku Světového poháru. Lyžařské i snowboardingové závody vynechá kvůli pokračující léčbě klíční kosti.

Její závodní zima měla původně odstartovat o víkendu v kanadském Lake Louise, kde jsou na programu dva sjezdy a jeden závod super-G.

Ledecká se zranila v letní přípravě, údajně při jízdě na snowboardu. Zlomila si klíční kost a přípravu na sněhu zahájila až v říjnu. Koncem minulého měsíce ale přiznávala, že trénuje přes bolest a že se rekonvalescence nevyvíjí nejlépe.

„Jde to ztuha. Ještě nemám od doktorů zelenou úplně na vše. Trochu to bude ještě chvíli trvat,“ říkala Ledecká na vyhlášení armádního sportovce roku. „Musíme si počkat, až ta kost pořádně sroste. Kdybych na to spadla, tak by to byl velký problém a nedalo by se to už řešit tak jednoduše. Takže bohužel musím jezdit, když už, tak opatrně... Bolí to víc než normálně.“

Protože léčba neprobíhala podle plánu, podstoupila Ledecká minulý týden v Innsbrucku reoperaci. Po konzultaci s rakouskými lékaři a fyzioterapeutem Pavlem Kolářem se rozhodla odložit začátek přípravy na příští rok.

„Děkuji doktoru Spernerovi z kliniky Kettenbrücke v Innsbrucku a Robertu Trenkwalderovi z Red Bullu za zajištění špičkové péče. Udělám maximum pro to, abych se v příštím roce vrátila na start závodů v plné síle,” uvedla Ledecká.

V minulé sezoně získala zlatou medaili ve snowboardingu na olympijských hrách v Pekingu. Po zimě udělala několik významných změn, ukončila spolupráci s marketingovou agenturou Sport Invest a taky s lyžařskou firmou Atomic, dál bude jezdit na lyžích značky Kästle.

Zranění jí ale její zimu zásadně ovlivnilo. Už v tuhle chvíli měla tréninkové manko, teď bude mít kvůli operaci a další rekonvalescenci další zpoždění.

„Její výhodou ale je, že má hodně natrénováno z minulosti,“ říká Michal Georgiev, šéftrenér Dukly.

Vrcholy sezony jsou na programu v druhé části zimy. Lyžařské mistrovství světa bude v únoru ve francouzských střediscích Courchevelu a Meribelu, snowboardingový šampionát začíná o dva týdny později v gruzínském Bakuriani.

Naděje na start se Ledecká nevzdává, ale nyní se plně soustředí na rekonvalescenci.

„Teď musím být trpělivá. Držte mi pěsti, ať se všechno hojí tak, jak má,” vzkazuje Ledecká.

První rychlostní víkend lyžařského Světového pohru v roce 2023 se koná v půlce ledna ve Svatém Antonu.