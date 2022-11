Davidová o startu sezony: Nelituji, že pokračuju. Jsem na lepším místě

Byl by to brzký konec kariéry, pro biatlonistku Markétu Davidovou po náročné olympijské sezoně ale byl ve hře. Nakonec našla chuť rvát se dál, a tak ji za týden ve finském Kontiolahti začne další sezona Světového poháru. „Nelituju. Musím říct, že mě to letos docela bavilo. Cítím, že jsem na lepším místě, než jsem byla loni,“ říká Davidová.

Byla to tenkrát velká sláva. Markéta Davidová před rokem v Östersundu začala sezonu vítězstvím ve vytrvalostním závodě, získala žlutý dres a na startu olympijské zimy tak hořela naděje na velký úspěch na olympiádě. Teď ji ve stejném typu závodu čeká start do nového ročníku ve finském Kontiolahti.

Přála byste si znovu takový začátek?

(směje se) „Popravdě, loni byl první závod úspěšný, ale sezona tolik ne. Byla bych radši, kdyby byl úspěšný až nějaký ten pozdější závod…“

Co čekáte od rozjezdu v Kontiolahti?

„Myslím si, že je dost těžký. Už jsem zjistila, co nás čeká, a musím říct, že to je docela drsný start. Už jsme tam taky dva roky zpátky začínali, trošku tušíme, do čeho jdeme.“

Jak jste spokojená se závěrečnou přípravou v Norsku?

„Sněhu tam moc nebylo, podmínky nebyly úplně ideální. Zvládli jsme všechno, co jsme měli, akorát to občas bylo nepříjemné psychicky.“

Byl pro vás letošní nedostatek sněhu velkým problémem?

„Několikrát jsme kvůli tomu museli změnit soustředění, nejeli jsem třeba na Dachstein, jeli jsme místo toho do tunelu, teď jsme jeli do jiné části Norska. Ale tréninky jsme udělali, jaké jsme měli. Vyloženě to přípravu neovlivnilo. Samozřejmě bychom byli radši, kdybychom mohli jezdit po desetikilometrovém kole a nemuseli to kroužit na tříkilometrovém. Ale tak to je a myslím, že v následujících letech to bude normální, takže si na to musíme zvyknout.“

Jaké máte cíle pro zimu?

„Já vám odpovím asi úplně stejně jako každý rok. Číselné cíle úplně nemám, ráda bych závodila tak, aby mě to bavilo, abych z toho měla radost. To je můj největší cíl do každé sezony. Uvidíme, jak se to bude dařit.“

Bude v sezoně bez olympiády snazší tu radost najít?

„Já jsem olympiádu úplně tak neprožívala, že bych si uvědomovala, že je to speciální sezona. Myslím, že stres a strach bude stejný. Je to o nějakých jiných věcech. Je tam mistrovství světa. Stres z toho, že tam bude nějaká vrcholná akce, tam bude stejně. Na začátku přípravy jsem si dala nějaké cíle a snažila jsem se je dodržet. Což si myslím, že se mi docela povedlo. Samozřejmě to neznačí nic do sezony, je jiné dělat něco v tréninku, v přípravě a pak to přenést do závodů.“

Český tým obměnil servismany, vy jste změnila značku lyží ze Salomonu na Fischer. Jak se se změnami sžíváte?

„Je to nejlepší doba na to provést nějaké změny, protože je čas. Ukončili jsme čtyřletý olympijský cyklus, takže je přirozené, že nějaké změny nastaly. Je to pro nás trošičku nový impuls, myslím, že je to dobře. Na druhou stranu, já úplně nežiju na olympijské cykly. Jo, samozřejmě, něco jsem na začátku přípravy začala zkoušet, ale nemyslím, že je to něco zásadního. Teď se to nedá úplně hodnotit, uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně.“

Jak bude vypadat Světový pohár bez potrestaných Rusek, Bělorusek či Norky Tiril Eckhoffové, která vynechá úvod sezony?

„Já bych se toho nebála, objeví se jiná jména, která budou hrát prim. Takže si myslím, že na tom zas tak tratit nebudeme…“

V březnu se Světový pohár vrátí do Nového Města na Moravě, jak se těšíte?

„V Novém Městě je to vždycky zážitek. Doufám, že to bude konečně s diváky, že si to tam všichni užijeme. Kulisa tam byla vždycky perfektní, doufám, že to nebude letos jiné.“

Start biatlonového SP

Kontiolahti:

úterý 29. listopadu - vytrvalostní závod mužů

středa 30. listopadu - vytrvalostní závod žen

čtvrtek 1. prosince - štafety

sobota 3. prosince - sprinty

neděle 4. prosince - stíhací závody

Nominace do Kontiolahti:

Muži: Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík

Ženy: Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Eliška Václavíková, Tereza Voborníková