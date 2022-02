VYSVĚDČENÍ za ZOH: STR a ti druzí, hokejová bída, Sáblíková drží prapor

VYSVĚDČENÍ českých sportovců za ZOH • FOTO: koláž iSport.cz Baron Pierre de Coubertin by měl z české výpravy na zimních Hrách v Pekingu radost. Dala dohromady rekordních 114 sportovců a všichni bojovali na maximum. S produktivitou to už bylo horší. Do Česka tým veze dvě medaile, což je nejhorší výsledek od nulového představení na olympiádě v Lillehammeru před 28 lety. Co v Číně předvedly jednotlivé sporty?

SKOKY NA LYŽÍCH: 4 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 18. místo Romana Koudelky na středním můstku Hrozivou sezonu mužského týmu osvěžil návrat lídra Romana Koudelky. Po prvním kole na středním můstku mohl útočit na top ten, i konečné osmnácté místo je počin zimy. Tým drtily problémy s covidem, Viktor Polášek strávil skoro celou olympiádu v izolaci. Sestry Karolína a Anežka Indráčkovy postoupily v individuálním závodě do druhého kola. Ženský tým je pro skoky šancí do budoucna.

HOKEJ MUŽI: 4 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: vítězství nad Ruskem (9. místo) Bída. Pro český hokej je deváté místo nejhorší umístěním v historii. Češi nedokázali za tři body porazit nikoho. Na úvod prohráli s Dány, což byla sedmá porážka v řadě v sezoně. Až potom se mužstvo zmátořilo, po nájezdech porazilo Švýcary. Nejlepší utkání Pešánův výběr zaznamenal s Rusy, kdy vyhrál v nastavení. V tu chvíli se zdálo, že jde nahoru. Ovšem v osmifinále se Švýcary přišla facka. Byla to křeč, bezmoc a prohra 2:4. Takže medailový půst pokračuje od roku 2012.

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: 4 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 23. místo Nikol Kučerové ve skikrosu Nikol Kučerové se závod na olympiádě nevydařil, pokazila kvalifikaci a v osmifinále ztratila šance hned na první překážce. Úsek, za který v minulosti zářili Aleš Valenta, Nikola Sudová nebo Tomáš Kraus, se ale v Česku vzmáhá. Na příští olympiádě můžou zazářit třeba skikrosařka Diana Cholenská, juniorská vicemistryně světa, nebo freestylista Štěpán Hudeček.

KRASOBRUSLENÍ: 3- ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 16. místo sourozenců Taschlerových v tanečních párech Celkově vzato neúspěch. V týmové soutěži si vyskákali Češi osmé místo. Sourozenci Taschlerovi obsadili v tanci na ledě šestnáctý flek, s kterým byli spokojeni. S dvacátým místem byla po osobních rekordech spokojená taky Eliška Březinová. Výrazně hůře dopadl její bratr. Při své čtvrté olympiádě Michal Březina nepostoupil do volných jízd. Propadákem skončilo taky vystoupení páru Žuková – Bidař. „Ráno před jízdou si Líza zvrtla kotník,“ zastával se pak partnerky Bidař.

SEVERSKÁ KOMBINACE: 3 ZNAČKOVÉ VÝSLEDKY: 18. místo Jana Vytrvala v závodě se skokem na velkém můstku, 20. místo Tomáše Portyka v závodě se skokem na středním můstku Skromná disciplína přinesla dva výsledky do top dvacítky. Pro Jana Vytrvala to je životní výsledek, pro Tomáše Portyka malý zázrak, protože loňské jaro i léto se jeho tělo vzbouřilo dlouhodobé dřině a po zdravotní pauze začínal od nuly. Pozitivní je i sedmé místo v týmové soutěži, jen deset sekund od páté příčky.

BOBY: 4 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 15. místo dvojbobu (Dominik Dvořák, Jakub Nosek) Zatočený čínský had v Jen-čchingu bobistům vůbec neseděl. Dvojbob Dvořák – Nosek si myslel na elitní desítku, skončil patnáctý. Ve čtyřbobu se pilotovi Dvořákovi nepodařilo vyrovnat s dráhou, dělal jezdecké chyby. Výsledkem bylo až 21. místo, s kterým Češi nepostoupili do finálové jízdy. Pro sport, který se v Česku v posledních letech zprofesionalizoval, je to zklamání. Ale budoucnost bude lepší.

SANĚ: 3 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 10. místo v týmovém závodě (Anna Čežíková, Michael Lejsek, Zdeněk Pěkný-Filip Vejdělek) Příběh nadšení a lásky k tradičnímu sportu. Saně se v Česku provozují v amatérských podmínkách, singlíř Michael Lejsek si například vydělává jako svářeč v Německu. Ze skromných podmínek se přesto na olympiádu dostalo kompletní družstvo, které mohlo reprezentovat i v atraktivní týmové štafetě.

BĚH NA LYŽÍCH: 3 ZNAČKOVÉ VÝSLEDKY: 18. místo Michala Nováka ve skiatlonu, 19. místo Kateřiny Janatové a 20. místo Terezy Beranové ve sprintu bruslením, 22. místo Kateřiny Janatové na 30 km bruslením Tohle je pracovitá parta s budoucností, zvlášť po případném návratu Kateřiny Razýmové z mateřské pauzy. Na olympiádě zvládli závodníci pár solidních výsledků, přestože se těžce vyrovnávali s extrémními podmínkami. Lídr Michal Novák dosáhl na top dvacítku ve skiatlonu, pak fyzicky odpadnul. Fajn bylo i vystoupení ve sprintu jednotlivců. Petra Hynčicová potěšila 26. místem ve skiatlonu. Jinak to byl spíš průměr, ale zase žádná katastrofa. Kromě ženské štafety. Sourozenecké duo běžců na lyžích Michal a Petra Novákovi • Foto repro Czechteam.tv

HOKEJ ŽENY: 3 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: vítězství nad Švédskem (7. místo) Trenér Tomáš Pacina to po příjezdu do Česka řekl jasně. Bylo na víc. Ambice ženského týmu byly vyšší než konečné sedmé místo. V základní „béčkové“ skupině Češky prohrály s Dánskem a Japonskem. Samy si výrazně zkomplikovaly v postupové matematice své šance. Stačilo porazit dánského outsidera, aby ve čtvrtfinále čekal výrazně schůdnější soupeř než gigant z USA. Proti tomu předvedly hokejistky skvělý bojovný výkon, který však na postup nestačil.

BIATLON: 3 ZNAČKOVÉ VÝSLEDKY: 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, 6. místo Markéty Davidové ve vytrvalostním závodě Celkový dojem je matný kvůli srovnání s minulými úspěchy. Hvězda Davidová neměla ideální průběh Her, přesto byla dvakrát blízko medaili. Sama za sebe si zaslouží jedničku. Je závodnice světové špičky a snad i do budoucna tvář českého biatlonu směrem k domácímu MS 2024. Nejlepší výkony v sezoně jezdila díky lepší střelbě Lucie Charvátová, velký potenciál ukázal Mikuláš Karlík. Negativy jsou problémy v servisní buňce a výsledky mužského týmu. Michal Krčmář se trápil a průšvih bylo vystoupení ve štafetě.

SHORTTRACK: 2 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 14. místo Michaely Hrůzové na 1500 metrů Na krátké rychlobruslařské dráze měla Česká republika jediného zástupce. Byla jí Michaela Hrůzová. Na patnáctistovce obsadila 14. místo. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu ještě závodila pod dívčím jménem Sejpalová a na nejdelší trati skončila čtyřiadvacátá. Olympijské maximum si tak výrazně vylepšila. „Obrovská spokojenost. Je to veliký úspěch,“ usmívala se. Ve druhém závodě v Pekingu skončila 24. na pětistovce, které se normálně nevěnuje. Česká rychlobruslařka na krátké dráze Michaela Hrůzová v akci • Foto Reuters

CURLING: 2 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 6. místo Zuzany a Tomáše Paulových (smíšené páry) Na začátku olympiády pobláznili Česko. Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi si na startu Her připsali první česká vítězství a stali se hitem. Do Pekingu přijeli s cílem uhrát páté až sedmé místo. To se jim povedlo. V nabité konkurenci světových párů skončili šestí. „První třetina dobrá, prostřední nic moc, koncovka taky dobrá. Mám z toho dobrý pocit, uhráli jsme čtyři výhry proti nejlepším týmům na světě. Splnili jsme cíl, takže za nás je to spokojenost,“ hlásil s úsměvem Paul.

RYCHLOBRUSLENÍ: 2 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK. 3. místo Martiny Sáblíkové na 5000 metrů, 4. místo Martiny Sáblíkové na 3000 metrů Podle očekávání držela český prapor legenda. Martina Sáblíková ve 34 letech skončila na trojce čtvrtá, na své parádní pětce vybojovala bronz. Na páté olympiádě to pro ni byla sedmá (!) medaile a jenom potvrdila svoji velikost. Zazářila i přesto, že měla sezonu plnou zdravotních problémů. Ale zázračně se dala dohromady. Horší už to bylo s její kamarádkou Nikolou Zdráhalovou, kterou nezastihla forma, nejlepšího umístění dosáhla na trati tři tisíce metrů (18. místo). Sama nevěděla, kde hledat chybu.

SKELETON: 1 ZNAČKOVÝ VÝSLEDEK: 7. místo Anny Fersnstädtové Jeden z největších příběhů českého týmu na čínské olympiádě. Anna Fernstädtová zjistila jen několik dní před odletem, že trpí diabetem prvního typu. V rekordně krátké době musela ve spolupráci s lékaři své tělo srovnat a začít se sžívat s novou realitou. V lidsky i sportovně velmi obtížné situaci se koncentrovala a vybojovala sedmé místo, jen o příčku níž než před čtyřmi lety vyjela ještě za Německo.

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: 1 ZNAČKOVÉ VÝSLEDKY: 4. místo Ester Ledecké v alpské kombinaci, 5. místo Ester Ledecké v super-G, 13. místo Martiny Dubovské ve slalomu Škoda, že fantastická jízda STR není odměněna medailí. Do jisté míry je to daň za její rozkročení na snowboard. V super-G měla po přechodu z prkna jen dva dny na trénink a i tak útočila na medaili. Chyba ve sjezdu patří ke hře, v alpské kombinaci předvedla hrdinný výkon i přes bolavé zranění. Dva výsledky do top pětky pořádně docení až budoucnost. Příslušnost ke slalomové špičce potvrdila i Martina Dubovská. Mrzí zaváhání Jana Zabystřana v kombinačním slalomu, byla tam šance skončit vysoko.