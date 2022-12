Velká tragédie: Fotbalovému ex-reprezentantovi vyhořel před Vánoci dům!

Místo klidu a míru musí řešit obrovskou nepříjemnost. Stanislava Šestáka (40) potkalo velké neštěstí. Někdejšímu slovenskému reprezentantovi ve fotbale totiž před pár dny kompletně vyhořel dům, a škody se vyšplhaly do milionů!

O celém incidentu informoval slovenský deník Nový Čas. K požáru mělo dojít těsně po půlnoci ze 13. na 14. prosince v obci Demjata na východě Slovenska. Podle Miroslavy Knišové z vnitřního oddělení Krajského ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Prešově se škody po požáru srubové chaty vyšplhaly na více než 12 milionů korun. Nikdo se při tomto neštěstí nezranil. V době tragické události byli všichni naštěstí mimo dům. „Shořely nám všechny osobní věci. I vánoční dárky pro děti,“ posteskl si Šesták pro TV Markíza, který navíc slaví čtyřicátiny. Oslava jubilea ale pravděpodobně za moc stát nebude.

„Na místě události zasahovalo devět příslušníků z hasičských stanic Raslavice, Bardejov a Prešov s pěti kusy hasičské techniky. Stejně tak byli na místě členové Dobrovolného hasičského sboru obce Demjata s jedním kusem techniky,“ uvedla Knišová. „Po příjezdu hasičů na místo události bylo zjištěno, že jde o požár dvoupodlažního dřevěného srubového domu s rozměrem přibližně 15 x 15 metrů, který se nacházel už ve třetím stadiu,“ doplnila.

Na vině je pravděpodobně krb

Bývalý hráč Žiliny, slovenské reprezentace nebo tureckého Bursasporu ale vyloučil, že by šlo o plánovaný útok. Podle něj se jednalo o náhodu, protože žádné vyhrůžky nedostal. Jak sám Šesták, tak i jeho rodina pobývali v Prešově, kde pracuje jako poslanec městského zastupitelstva a funkcionář celku FC Tatran Prešov. Co vlastně bylo příčinou požáru? S jistotou se to ještě neví, sám fotbalista ale uvedl, že oheň mohl vzniknout od dohasínajícího krbu.

Hasiči na místě odpojili objekt od přívodu energií. Plameny se jim podařilo lokalizovat v průběhu dvou hodin. Poté následovalo rozebírání konstrukce objektu, a pomocí termovize hledali skrytá ohniska, která dohašovali. „Následkem události vznikla majitelovi přímá materiální škoda, která se předběžně vyčíslila na 12 130 000 korun,“ prozradila Knišová. Požár hasiči zlikvidovali krátce po čtvrté hodině ranní.