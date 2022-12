Nymburk padl po 21 letech s Ústím: Cítili jsme se trapně. Přijdou změny?

Nymburk se pod vedením dvojice Ladislav Sokolovský-Pavel Budínský vrátil v domácí soutěži na vítěznou vlnu a oživil také naděje na postup v Lize mistrů. Vše se však postupně vrátilo do starých kolejí. Středočeši si na začátku prosince připsali nečekanou domácí prohru s Kolínem, pak nezabodovali ani na evropské scéně s bosenskou Igokeou.

A v pátek navíc prohráli první vzájemný souboj s Ústím nad Labem od května 2001.

Hosté na půdě Slunety ztratili druhou čtvrtinu poměrem 9:29 a po poločase prohrávali dokonce o hrozivých 32 bodů. Ani zlepšený výkon na obrat nestačil.

„Zaskočili nás nasazením a my jsme jim nebyli skoro celý zápas soupeřem. Nemůžeme spoléhat na to, že to bude mínus 20, a pak začneme hrát to, co chceme, agresivní obranu a rychlý přechod do útoku,“ hodnotil zkušený Petr Benda.

Pro Nymburk to byla už čtvrtá ligová porážka v sezoně, Ústí podlehl po 21 letech a 60 výhrách za sebou. „Kdy jindy porazit Nymburk než letos. Jsem šťastný, že po tak dlouhé kariéře se mi podařilo Nymburk porazit a velký díky celému týmu a trenérům,“ usmíval se ústecký Ladislav Pecka, který pomohl k vítězství 25 body.

Na nymburské straně zavládl zmar. „Nějaké podcenění soupeře z naší strany bylo a v momentě, kdy jsme se všichni cítili trapně, najednou nám to sepne a začneme předvádět agresivitu na útočné i obranné polovině. To, jak jsem se cítil na lavičce nebo na hřišti, už nechci nikdy zažít,“ kroutil hlavou Benda.

Dlouhodobý vládce soutěže klesl v neúplné tabulce na třetí místo. „I přes tuto prohru zůstávají cíle stejné, ale bude muset asi dojít k nějakým změnám, protože my ten titul chceme vyhrát. Kdy přijde ta změna, to se uvidí, můžu to být já, mohou to být hráči, ale něco musíme změnit,“ naznačil další možné změny Ladislav Sokolovský.

Příští zápas čeká Nymburk 29. prosince doma s Pardubicemi.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 13. kolo:

Ústí nad Labem - Nymburk 96:83

Nejvíce bodů: Pecka 25, Svejcar 19, Hicks 13 - Simmons 22, Klassen, Kříž a Benda po 12.

Tabulka: