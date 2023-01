Koller: Z Ronalda mi je smutno, svůj konec nezvládá. Jak to vidí Lafata?

Nejslavnějšímu rodákovi ostrova Madeira sice v únoru bude osmatřicet let, ovšem vzhledem k jeho životosprávě a chuti do fotbalu by na působení v rámci starého kontinentu jistě měl. Ostatně v roce 2015 prohlásil, že svou pouť nezakončí ve fotbalově méně rozvinutých destinacích jako USA, Dubaj či Katar.

„Je mi z toho smutno. Vždycky jsem mu fandil. Takový hráč má končit se ctí někde v Evropě. Ale bohužel svůj konec kariéry nezvládá. A tak to dopadlo, jak to dopadlo,“ prohlásil v rámci Silvestrovského derby historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller. Slavný Dino nesl nelibě i Portugalcovo chování, kdy se neukázal být zrovna týmovým hráčem a rozčiloval se, když ho trenér vystřídal.

Kanonýr David Lafata doplňuje: „Takové ty věci, které kolem něj v poslední době vyplavaly, si nezasloužil. Možná z toho byl trochu otrávený. Každopádně je to skvělý fotbalista a je škoda, že už ho neuvidíme na evropských trávnících.“

Střízlivější pohled má současný kouč fotbalistek Slavie Karel Piták. „Nejspíš v Evropě nedostal nabídku, která by ho uspokojila, tak vzal tuhle možnost v Arábii. Takový je fotbalový život.“

Svůj pohled dodal i jednačtyřicetiletý nestárnoucí špílmachr Marek Matějovský, který se aktuálně připravuje s Mladou Boleslaví na jarní start FORTUNA:LIGY.

„Ronaldova kariéra možná k něčemu podobnému už směřovala. Přesto to je pořád překvapivý krok. Určitě nemá zapotřebí jít do Arábie jenom kvůli penězům a tenhle krok si jinak vyložit nejde. Přesto on musí vědět sám, co je pro něj nejlepší a my ostatní ho soudit nemůžeme,“ myslí si bývalý hráč Sparty či anglického Readingu.