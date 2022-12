Mámo, koukej, hraje Messi! MS podle sledovanosti. Jaký podíl měla Nova?

Ať si k MS v Kataru přidáme víc plusů, nebo minusů, jedno je jisté: v mnoha ohledech to byl historický mundial. A platilo to i z pohledu Čechů, byť jejich reprezentanti opět velkoryse přenechali letenky jiným. Zápasy totiž vysílaly dvě televizní stanice: ČT přepustila z ekonomických důvodů část utkání Nově, některá vysílaly souběžně. Superdramatické finále sledovalo celkem 1,8 milionu diváků. Deník Sport požádal o data sledovanosti všech 64 zápasů a ponořil se do čísel. O koho byl největší zájem? A kdo naopak táhl nejméně?