Drsná koučka Tarasovová v slzách: Zemřel její první partner Tichomirov

Působí sice jako ledová královna, ale jsou chvíle, kdy má i drsná koučka Taťjána Tarasovová (75) v srdci smutek. Rusku aktuálně zasáhla zpráva ohledně úmrtí jejího prvního krasobruslařského partnera Alexandra Tichomirova, se kterým závodila v párovém bruslení.

Ruské weby uvedly, že tamní mistr krasobruslení zemřel v 77 letech. Zesnulý šampion je v Rusku často spojován právě s Tarasovovou, která byla nejdříve jeho soutěžní partnerkou a později také mentorkou.

„Světlá vzpomínka na vědce, učitele, upřímného a život milujícího člověka navždy zůstane v našich srdcích,“ uvedla Ruská krasobruslařská federace v obsáhlém oznámení o Tichomirově skonu.

Své vzpomínky na první krasobruslařského partnera, kterého později začala koučovat, dala k dobru i Tarasovová. „Když jsem si uvědomila, že už nebudu moci závodit, najednou jsem se ocitla v hrozné samotě a nevěděla jsem, co dál - jestli jít tančit, nebo jít do školy, nebo do práce,“ vrátila se trenérka k době, kdy kvůli zdraví musela s aktivním krasobruslením přestat.

„Během jednoho z těchto dnů utrpení a rozjímání přišel můj první partner Alexandr Tichomirov. Se Sašou jsem vyrůstala, se Sašou jsem plnila normu mistra sportu, s ním jsem vyhrávala juniorské soutěže. Nyní Saša Tichomirov bruslil s Liusjou Suslinovou. Byl mým hostem a na odchodu řekl: »Proč se trápíš? Chodíš tak rozrušená, jsi schopná holka. Proč nevezmeš mě a Ludu, abys nás cvičila? Nikdo nás nechce trénovat,“ popsala Tarasovová situaci, během které se začala rodit její trenérská kariéra. Tichomirov byl tak prvním člověkem, kterého si coby koučka vzala pod svá křídla.

Sám Tichomirov údajně začal bruslit už v pouhých 4 letech. S Tarasovovou získal stříbrnou medaili na juniorském mistrovství SSSR v roce 1963. Ruská krasobruslařská federace uvedla, že Tichomirov byl mimo jiné také profesor, profesor katedry teorie a metod zimních sportů. Důvod jeho úmrtí ruská média nespecifikovala.