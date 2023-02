Spor o Rusy. MOV chce agresory na hrách, hrozí bojkoty. Ale ne od Čechů

Říkal tady někdo bojkot? Zakázané slovíčko olympismu, které připomíná noční můry minulosti, zní stále hlasitěji. Ukrajina i další země si s ním vážně hrají. Je to reakce na snahu Mezinárodního olympijského výboru umožnit start na Hrách v Paříži sportovcům Ruska a Běloruska, jejichž státy jsou zodpovědné za vraždění ve východní válce. „Je zjevné, že jakákoli neutrální vlajka ruských atletů by byla potřísněna krví,“ vzkázal šéfovi MOV ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko výpravu každopádně vyšle.

Vladimir Kličko se postavil na ulici před rozbombardovaný dům, z něhož smutně čouhaly zraněné vnitřnosti. „Drahý Thomasi Bachu, jste reprezentantem univerzálních hodnot tolerance a míru. Navrhujete návrat ruských a běloruských sportovců, aby se mohli účastnit olympijských her v Paříži,“ spustil někdejší dvojnásobný mistr světa v boxu těžké váhy, který bojuje proti Rusku.

„Říkám vám: Rusové jsou olympijští šampioni ve zločinech proti civilistům. Mají zlatou medaili za deportace dětí a znásilňování žen. Nemůžete vložit olympijský symbol na tyto zločiny, protože jinak byste byl spoluviníkem téhle hanebné války.“

Thomas Bach, předseda Mezinárodního olympijského výboru, známý jako kamarád ruského vládce Vladimira Putina, se dlouhodobě snaží najít cestu, jak by se ruští a běloruští sportovci mohli do Paříže dostat.

„Nekorespondovalo by s hodnotami a posláním olympijské charty, pokud bychom sportovce vylučovali na základě jejich pasu,“ uvedl Bach v rozhovoru pro Der Spiegel. „Známe pohled Ukrajiny, která chce Rusko izolovat nejenom jako stát, ale izolovat i úplně všechny Rusy.“

Mezinárodní olympijský výbor naopak ruské sportovce nechce připravit o šanci na Hrách startovat. Plánuje jim dát možnost zúčastnit se olympijských kvalifikací v Asii a na Hry pak připustit sportovce pod neutrální vlajkou.

Český olympijský výbor v minulosti sankce MOV vůči Rusku a Bělorusku podpořil a upozorňuje, že zásadní roli v účasti, či neúčasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách budou mít mezinárodní sportovní federace.

„Diskuze na toto téma je nyní v začátcích, žádné rozhodnutí nepadlo,“ uvedla Barbora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV. „Mezinárodní olympijský výbor se v ní opírá o prosincovou rezoluci OSN, která zdůrazňuje sjednocující roli sportu a vymezuje se vůči diskriminaci.“

Hlasy o bojkotu sílí

Rusové naposledy reprezentovali pod svou vlajkou a názvem svého státu v roce 2014 na zimní olympiádě v Soči. Pak se rozjel skandál kolem ruského státního dopingu a od té doby může na Hry jenom omezený počet Rusů pod známkou neutrality.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně Bacha pozval do Rusy zmučeného Bachmutu, aby seznal, že ve válce neutralita neexistuje. „Pokud nebudeme vyslyšeni, nevylučuju možnost bojkotu, a že se odmítneme zúčastnit olympiády,“ řekl Vadim Guttsait, ukrajinský ministr sportu.

Jde samozřejmě o velmi citlivé téma. Olympismus si dlouhodobě zakládá na tom, že národy spojuje, ne rozděluje. V olympijské chartě jsou národní olympijské výbory vyzývány, aby zajistily, že nikdo nebude vyloučen kvůli politické diskriminaci.

Zároveň je však v olympijské chartě uvedeno, že každý sportovec má právo sportovat v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play.

Ukrajinští sportovci mají nejen hodně ztížené podmínky k tréninku, protože kvůli ruskému útoku žijí ve válečné zemi, v níž jsou při leteckých náletech hromadně ničena i sportoviště. Někteří z nich taky bojují a umírají, jako naposledy pětadvacetiletý krasobruslař Dmytro Šarpar nebo dvaadvacetiletý desetibojař Volodymyr Androščuk.

MOV se sice dál drží své neutrality. Pro mnohé už ale jde spíš o appeasement. Minimálně ve chvíli, kdy se na Ukrajině stále válčí a vraždí se civilisté. Podle aktuálních údajů už jich je přes 7000, téměř 500 z nich byly děti.

„Návrat Ruska a Běloruska do soutěží IIHF by znamenalo, že skončila válka,“ prohlásil jasně Luc Tardif, prezident mezinárodní hokejové federace. Zúčastnit se olympiády ve chvíli, kdy na ni budou sportovat Rusové během běžící války, se příčí i představitelům několika dalších zemí. „Pokud by se Hry konaly teď a sportovci z Ruska a Běloruska by se jich účastnili, myslím, že lotyšský tým by na Hry nejel,“ prohlásil Žoržs Tikmers, šéf lotyšského olympijského výboru.

Jaká bude česká reakce?

Proti návratu sportovců ze států válečných agresorů se staví i Dánové, Norové, Poláci či Estonci. „Sport je nástrojem ruské propagandistické mašiny,“ připomněla estonská premiérka Kaja Kallasová.

Dá se očekávat, že s blížícím se ročním výročím začátku aktuální ruské agrese na Ukrajině bude MOV pod stále větším tlakem. Může se stát, že pokud na Hry pustí Rusy, vyžene tím Ukrajince, kteří by se svou hrozbou bojkotu nemuseli zůstat sami. A vlna bojkotů na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století už olympijské hnutí málem zničila. V Česku se ale podobná reakce nechystá.

„Český olympijský výbor každopádně vyšle českou výpravu na olympijské hry v Paříži 2024. Omluvili jsme se sportovcům za bojkot Her v Los Angeles 1984 a tuto frustrující zkušenost z doby komunismu nebudeme v žádném případě opakovat,“ uvedla Žehanová.

ANKETA: MĚLI BY RUSOVÉ ZA SOUČASNÉ SITUACE STARTOVAT NA HRÁCH?

„Ještě jsem třeba pochopil, když závodili pod neutrální vlajkou po těch dopingových průšvizích. Ale potom, co se stalo, a co se ve světě děje, asi už pro to zas takové pochopení nemám. Spíš se k tomu stavím negativně.“

Ondřej Gemov (plavání)

„Je válka a Rusko je jednoznačný agresor. Myslím, že sportovci, kteří žijí v Rusku, podporuje je systém a reprezentují režim, tak jednoznačně nemůžou reprezentovat svoji zemi na mezinárodní úrovni a neměli by se účastnit mezinárodních akcí. Sportovci, kteří žijí v zahraničí a nejsou napojení na režim, by určitě měli mít možnost reprezentovat. Samozřejmě ne Rusko, ale závodit pod neutrální vlajkou.“

Lukáš Rohan (vodní slalom)

„Znám pár holek, Rusek i Bělorusek, které jsou za mě čisté a dotýká se jich to špatně. Tím, jak mám osobní zkušenost, zrovna těmhle bych povolila startovat pod neutrální vlajkou. Pro ně je to asi špatné, když nereprezentují svoji zemi. Prostředek je, že budou reprezentovat pod neutrální vlajkou.“

Kristiina Mäki (atletika)