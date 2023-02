Od září do května dřou jako mezci, takže si hokejisté z NHL týdenní povinné únorové povyražení během pauzy na Utkání hvězd dokážou pořádně vychutnat. Prostě lážo plážo uprostřed zimy.

David Pastrňák (26) & Rebecca Západ slunce, šumění oceánu, svíčky, letní vánek a ona, Rebecca. To jsou prázdniny Davida Pastrňáka. „Zpátky v ráji,“ nemohla se nabažit pocitu totálního uvolnění jeho láska. A co by to bylo za pohodičku bez koktejlu, který její Pasta šibalsky koštuje. Pastrňák si užíval příjemného počasí • Foto Instagram

Martin Nečas (24) a Nikola Už je to nějaký čas, co opoře Hurikánů z Caroliny učaroval hlas i postava zpěvačky Nikoly Mertlové, s níž se vydal na bleskovou dovolenou do Mexika. Tam mu možná zamilovaně pěla do ouška romantické balady. Martin Nečas si užil vysokých teplot uprostřed zimního období • Foto Instagram

Vítek Vaněček (27) a Kristýna Letos to budou dva roky, co požádal krásnou Týnku o ruku, a rok, co jí na levý prsteníček navlékl snubní prstýnek a udělal z ní paní Vaněčkovou. Teď si gólman New Jersey Devils Vítek s chotí užili v Dominikánské republice jedny z prvních prázdnin coby manželé. Hokejový brankář Vítek Vaněček vyrazil s manželkou Kristýnou do Dominikánské republiky • Foto Instagram

Radek Faksa (29) a Dominika Na Kajmanských ostrovech se pár dní vyhřívali Radek Faksa s manželkou Dominikou a synkem Elliotem. „Ta nejlepší dovolená s mými chlapci,“ vážila si společných okamžiků na souostroví mezi Kubou a Jamajkou Domča. Útočník ve službách Dallasu Radek Faksa strávil rodinnou dovolenou na Kajmanských ostrovech • Foto Instagram

Petr Mrázek (30) & Sára Gólman Chicaga Petr Mrázek vyvezl svoji drahou Sáru na výlet k moři. Slunce, horký písek, tam je jako doma. K dokonalosti půvabné blondýnce a někdejší plážové volejbalistce chybí snad jen míč. Gólman Petr Mrázek vzal svou drahou polovičku k moři • Foto Instagram

