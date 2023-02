»Háro« připomnělo Furchovi boj jeho ženy (31) s rakovinou: Jsem na ni hrdý!

Vypadalo to jako dostaveníčko falešných Jágrů z dob, kdy měl dlouhé černé kadeře. Ale hokejový zápas Litvínov - Brno (3:2sn) ukázal drsnou přítomnost, hlavně Dominiku Furchovi (32).

Manželka gólmana Komety a bývalé opory nároďáku Kateřina (31) totiž nedávno oznámila, že se od podzimu rve s rakovinou prsu. ,,Letní sestřih už v únoru," ukázala Furchova láska, že má holou hlavu. Takhle to nosí i Barbora (16) z Brna, které během onkologické léčby vlasy vypadaly a pro niž litvínovský klub uspořádal charitativní Vlasatý zápas na podporu spolku Nové háro. Materiál pro paruky stříhaly kadeřnice přímo na zimáku.

A přiléhavý osud tomu chtěl, aby se do pomoci zapojil i sám Furch podpisem na brněnský dres kapitána Zaťoviče, který půjde do dražby. ,,Je to hezké," culil se, než se mu vybavil boj milované osoby s nemocí. ,,Na Kačku jsem hrdý, jak se k léčbě postavila."

Kateřina Furch bojuje s rakovinou prsu







26 zobrazit galerii