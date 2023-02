Martinec o Kometě: Zábranský nechtěl na střídačku. Poslední slovo mám já

Nejdřív si vzal na střídačku k ruce bosse Libora Zábranského. Tím tahem si sympatie veřejnosti zrovna nezískal. Další, co to nezvládne bez něj, kroutili lidé hlavou. „Nikoho z realizačního týmu jsem neznal. Potřeboval jsem aspoň jednoho člověka, kterému budu věřit,“ vysvětluje Patrik Martinec s tím, že šlo o dočasné řešení. Od začátku se hledal jiný kouč. Když se objevil na trhu Jaroslav Modrý, jeho nedávný parťák z Motoru, nebylo co řešit.

V jakém stavu jste našel mužstvo po vašem příchodu?

„Kluci měli hlavy dole. Bylo vidět, že si nevěří. Nálada odpovídala sérii porážek.“

Nevyděsil jste se, jaká šichta vás čeká?

„Celé se to seběhlo strašně narychlo. Když někam přicházíte v průběhu sezony, nikdy to není jednoduché. Byl jsem tu nový. Moje podmínka byla, než se sežene druhý trenér, který do toho se mnou půjde, aby u toho byl Libor Zábranský. Toho jediného z realizačního týmu jsem znal a on v té pozici funguje i u nároďáku. Libor řekl, že do toho půjde. Ale jenom do té doby, než přijde někdo jiný. Nechtěl být na střídačce. Šel tam jenom kvůli mně. On má spoustu další práce. Vede klub, do toho je v politice. Kdyby byl v té době volný Jarda Modrý, přišli jsme spolu a bylo to vyřešené.“

Čekal jste vyloženě na něj? V minulém ročníku jste dovedli Motor k senzačnímu bronzu.

„Samozřejmě jsem mu přál, aby byl v Budějovicích úspěšný. Ale když tam skončil, byl jsem samozřejmě hodně rád, že kývnul na tuhle nabídku a že obnovíme spolupráci. Dělalo se nám spolu velmi dobře. Pro mě osobně je tohle nejlepší řešení.“

Takže když Modrého odvolali, hned jste vytočil jeho číslo. Bylo to tak?

„Ne ne, udělal to Libor. Hned přišel s tím, co na to říkám. Já na to, že by to bylo skvělý. Potom jsme si zavolali i my dva. Jarda si vzal chvilku na rozmyšlenou, ale rozhodl se rychle.“

Jak je možné, že jste si otočili role? Vy jste nyní oficiálně hlavní trenér a on asistent.

„Proč by to nemohlo fungovat? Současný hokej je o týmové spolupráci. Není to