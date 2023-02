Vlasatý zápas urval Litvínov, Furcha vykoupal. Trochu neuctivé, smál se

Náskok na poslední flek se smrsknul na dva body. Přesto po utkání hráči Vervy vítězně juchali. Kometu dokázali přetlačit, v nájezdech urvat dva body (3:2n). „Strašně důležitá výhra. Víme, kde se nacházíme. Není to nic příjemného, ale musíme to zvládnout. Tým na to máme,“ velí útočník Litvínova Šimon Stránský, který v nájezdech krásným blafákem překonal jinak úžasně chytajícího Dominika Furcha.

Vypadalo to, jako by na led nastoupilo dvacet Jaromírů Jágrů. Na rozbruslení vyjeli Litvínovští s dlouhými parukami a ve speciálních dresech. Popáté totiž uspořádali tzv. Vlasatý zápas, charitativní akci na podporu spolku Nové háro. V hale byly přítomny kadeřnice, které stříhaly dárce vlasů. Ty pak budou použity na výrobu paruky pro šestnáctiletou Barboru z Brna, které vlasy vinou chemoterapie během onkologické léčby vypadaly.

S příspěvkem přišla i hostující Kometa, která do dražby věnovala speciální podepsaný dres kapitána Martina Zaťoviče. „Je hezké podpořit někoho, kdo to momentálně potřebuje,“ kýval hlavou brankář Brna Dominik Furch. Před pár dny na sociálních sítích jeho manželka oznámila, že bojuje s rakovinou prsu. „Jsem na ni hrdý za to, jak se k léčbě postavila,“ přidal.

V pátek byl Furch jednoznačně nejlepším hráčem hostů. Nebýt jeho výkonu, Kometa by neměla ani bod. „Jen díky vynikajícímu Furchovi jsme se drželi v zápase. Za bod můžeme děkovat hlavně jemu,“ potvrdil trenér Patrik Martinec.

Celkem pochytal 45 střel Vervy, za zády mu ze hry prošly jen dvě. Při minulém duelu v Litvínově se přitom z branky pakoval už po 54 sekundách. „Na to dlouho nezapomenu. Být po první minutě venku? To si člověk zapamatuje. Asi jsem si potřeboval tím velkým počtem zákroků dohnat manko z minula. Zapotil jsem se dost. Ke konci už mi mrzly palce, protože jsem byl hodně zpocený a v hale je fakt zima,“ přidal s úsměvem.

Čtyřikrát mu v utkání pomohla tyčka. I tak utkání dostal do nájezdů. V nich ho však vykoupali Nicolas Hlava a Šimon Stránský. „Koupel je docela neuctivé slovo,“ rozesmál se. „Ale jo, máte pravdu. Udělali to oba velice dobře. Naznačili, pak udělali kličku. Přechytračili mě, klobouk dolů. Po tom posledním nájezdu jsem uznale zaklepal. Bylo to provedené dobře.“

Vítěznou oslavu si s domácími na ledě užil i herec Marek Taclík, který je patronem charitativní akce. Pro Vervu je výhra, byť jen polotučná, extrémně důležitá. Tříbodové vítězství Kladna ji však přiblížilo k baráži na pouhé dva body. Spodek tabulky je mimořádně našlapaný.

„Tabulku sledujeme furt, pořád. Nedá se na ni nekoukat. Přijdeme do šatny, hned to hledáme. Není to nic příjemného. Určitě ale máme tým na to, abychom předkolo urvali. Bude to boj do posledního kola,“ věští Stránský. V neděli doma Litvínov vyzve trápící se Třinec.

