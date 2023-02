Ščotka jako strom. Sestřelil kamaráda, pak se kál. Výkon Komety? Špatný...

Byl to pořádně ostrý hit. Obránce Komety Jan Ščotka si uprostřed ledu našel Patrika Zdráhala. Litvínovského forvarda poslal k ledu. A jen hodně těžce se z něj sbíral. Ščotku začali nahánět další hráči Vervy, ten se však spěchal Zdráhalovi omluvit. Rok spolu ve žlutočerném dresu hráli, pravidelně se potkávají na repre srazech. Jsou kamarádi. „Mrzelo mě to. Naštěstí je v pořádku. Koupím mu pivo a bude to v pohodě,“ usmívá se bek v rozhovoru pro iSport.cz. Když ale došlo na hodnocení výkonu Brna (2:3n), veselý rozhodně nebyl.

Z Litvínova jste odvezli bod, ale výkon jste podali možná jeden z nejslabších v sezoně. Co vy na to?

„Že máte pravdu. Bylo to... Nevím, fakt špatné. Už minule, když jsme sem přijeli, jsme hned v první minutě prohrávali 0:2. Teď nás skvěle podržel Furchíno (brankář Dominik Furch), jen díky němu máme ten jeden bod. Vzhledem k našemu výkonu jsme za něj upřímně rádi, spokojení ale rozhodně nejsme.“

Celou dobu jsem čekal, kdy už se do utkání dostanete. Mohli jste odpíchnout přesilovkami, ale ani to se nestalo.

„Souhlasíme, taky jsem si říkal, kdy už to přijde. No, nepřišlo. Nevím, jestli je to tady tím menším hřištěm, nebo čím. Musím dát ale Litvínovu kredit, hráli fakt dobře. My jsme se naopak na góly hrozně natrápili.“

Vzpomenete si, kdy naposledy vás někdo takhle mlel? Celkově na střely 47:26, z toho ve druhé třetině 20:7.

„To zní strašně. (zakroutí hlavou) Musíme se z toho rychle dostat. Sezona se krátí, play off je za rohem. Musíme se dostat do formy, začít hrát ten těžký urputný hokej.“

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno, 3:2. Verva vydřela důležité body Video se připravuje ...

V tabulce jste ve vzduchoprázdnu. O moc nahoru už se posunout nemůžete, ze dvanáctky už taky nevypadnete. Není to od vás podvědomě trochu čekání na play off?

„Vím, kam míříte, ale fakt si nemyslím, že bychom něco podcenili. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Říkali jsme si, že musíme začít líp než posledně tady. První minuty byly docela fajn, pak se nám to ale celé rozsypalo. To se nemůže stávat týmu, který chce hrát v horních patrech. V tabulce jsme se dostali do klidnějších vod, tu jsem skoro přestal sledovat. Vzhledem k našim skvělým fanouškům by pro nás byla velká výhoda začínat předkolo doma. Snad to vyjde.“

Zároveň se i výkonnostně dobře na play off naladit. Nejde to teď jen „nějak odehrát“ a pak doufat, že bleskově zapnete.

„Přesně, jak říkáte, takhle to nefunguje. Musíme makat, ať do play off jdeme s co největší formou. A tam to pak dotáhneme co nejdál. Doufejme!“

Váš nejvýraznější moment zápasu byl tvrdý hit na Patrika Zdráhala uprostřed ledu. Popište mi ho z vašeho pohledu.

„Strašně mě to mrzí, hned na ledě jsem se Zdráhošovi omlouval. Jsme kamarádi, snad to tak i zůstane. (usmívá se) Přišlo mi, že nějak blbě píchnul do puku, já ho chtěl trefit taky. Byli jsme rozjetí naproti sobě a nějak jsme se spolu skousli. Koupím mu za to nějaké pivo a bude to v pohodě.“

Už jste ten zákrok viděl na videu?

„Ještě ne.“

Tak se na něj společně koukněme. Mám ho v mobilu.

(sleduje záznam) „Ajaj. Na videu to vypadá hůř, než mi to přišlo v reálu. Ale aspoň jsem ho netrefil do hlavy, teda doufám. (dívá se na záznam znovu) On by mě Paťa proskočil a ujel by, musel jsem mu tam tělo dát.“

Právě. Přišlo mi, že jste do souboje jel s tím, že ho trefíte.

„Asi možná trošku jo, přiznávám. V té rychlosti člověk neřeší a ani netuší, kdo má jaké jméno na zádech.“

Trest jste nedostal. Myslíte, že správně? Dříve by každý ve stoje tleskal čistému hitu, ale dnes, kdy je hlavní prioritou zdraví hráčů...

„Jo, taky mě to napadlo. Pravidla se za poslední roky trochu změnila. Sám popravdě nevím. Vždycky jsem si říkal, že když hráč trefí soupeře uprostřed ledu, nevyskočí a nejde tam loktem, tak je to krásný hit. Dneska ale nevím. Někdy se to pískne jako faul. Třeba vloni ve Finsku jsem za něco podobného dostal pět plus do konce. Nevím, jak to je. Nechám to na rozhodčích.“

Jak se vám pak pokračovalo v zápase? Není příjemné vidět na ledě v bolestech jakéhokoli soupeře, natož kamaráda.

„Koukal jsem k nim na střídačku, jestli je v pohodě. Další střídání byl na ledě, znovu jsem za ním zajel a omluvil se. Ťukli jsme si rukavicemi, byl v pohodě. Všechno dobré.“