Koulaři přepsali historii HME. Staněk má stříbro, Ital mě vykostil, řekl

Kristiina Mäki (úplně vpravo) postoupila na HME do finále • Reuters

Koulař Tomáš Staněk získal na halovém ME stříbrnou medaili • Reuters

V Turecku to poprvé zacinkalo. Na HME v atletice se česká výprava dočkala prvního cenného kovu. Dle očekávání se o medailovou radost postaral koulař Tomáš Staněk, který tak potvrdil, že když se trápí v kvalifikaci, nemusí to nic znamenat, protože v Istanbulu se vrátila doba stříbrná.

Po všelijaké kvalifikaci bylo nad čím přemýšlet. Staněk skončil v kvalifikaci na 6. místě za 20.70m a navíc se v soutěži zachraňoval posledním třetím pokusem. Sám věděl, že to nebyl ideální vstup do HME 2023, ale předeslal, že kvalifikace bývá úplně jiný závod než samotné finále.

Toto tuctové atletické klišé se potvrdilo na tisíc procent. Staněk jako obhájce prvenství patřil k favoritům, ale na cenné kovy si brousili zuby hlavně oba Italové Zane Weir a Leonardo Fabbri a s nimi také Chorvat Filip Mihajlevič nebo do dnešního večera nejlepší Evropan sezony Bob Bertemes z Lucemburska. Z výčtu těchto Staňkových soupeřů nakonec placka zbyla na jediného.

Český silák se netají svou taktikou, že rád rozhoduje hned prvními pokusy. Ten úplně první se tentokrát nepovedl, ale hned ve druhé sérii přišel stříbrný vrh. Rodák z Prahy poslal náčiní do vzdálenosti 21.90 m a do konce soutěže jej překonal jediný muž. Naturalizovaný Ital Zane Weir, který se narodil v Jihoafrické republice, ale svou novou vlast reprezentuje od roku 2020, se pochlapil.

Weir se jako jediný v závodě dostal přes 22 metrů, když kouli odhodil 6 centimetrů za tuto elitní koulařskou metu a po právu získal svou první zlatou medaili na velké akci.

Tomáš Staněk sice neobhájil prvenství z Bělehradu, ale po dalších zdravotních problémech, které ho od posledního šampionátu provázely, byla patrná úleva v jeho tváři při jistotě, že do Česka s prázdnou neodjede.

„Co k tomu říct. Asi docela dobrý, ne? Samozřejmě mě trochu mrzí, že se mi nepovedlo trefit jeden opravdu echt dobrý pokus, ale jsem rád, že jsem hodil takhle daleko na další velké akci,“ poznamenal s úsměvem v rozhovoru pro Českou televizi.

Zároveň upozornil na jeden zásadní aspekt. „Zase jsem byl součástí nejkvalitnější soutěže historie HME, co se týče výkonů medailistů. Tohle se nedělo dřív ani ve světové konkurenci, že jste hodili 21.90 a někdo by vás vykostil. Věřil jsem si, že na Weira mám, věřil jsem si i na osobák. Hrozně jsem chtěl, ale bohužel se to pak už nesešlo. Mrzí mě, že si neposlechnu českou hymnu. Asi jsem si nechal něco na příště.“

Staněk přitom na Weira mohl najít páky. Je držitelem českého rekordu v hodnotě 22.17m. V tureckém večeru mu však nebylo přáno, aby magickou hranici 22 metrů, která je vnímána jako známka světové extratřídy, překonal.

Skutečně se jednalo o nejkvalitnější finále HME v historii. Stupně vítězů doplnil překvapivě díky národnímu rekordu 21.84m Ukrajinec Roman Kokoško. Když před dvěma lety v Srbsku vybojoval Tomáš Staněk nejcennější kov, stačila mu na to vzdálenost 21.62m. V Istanbulu by takový výkon stačil jen na bramborový úspěch.

Byl jednou z největších českých nadějí, které se do Turecka vydaly, a svou roli potvrdil. Staněk získal už svou čtvrtou medaili z HME. Kompletní sbírku, tedy bronz ze šampionátu 2019, stříbro z roku 2017 a zlato z před dvou let, doplnil dalším stříbrným korálkem. K tomu má na kontě také bronz z ME 2018 pod otevřeným nebem a světový bronz z roku 2022.

Další Češi slaví postupy

Stoprocentní úspěšnost v boji o postup měli čeští atleti v dopoledním programu na halovém mistrovství Evropy. Do finále postoupili dálkař Radek Juška, tyčkařka Amálie Švábíková a mílařka Kristiina Mäki. Rozběhy na 400 metrů bez problémů zvládli Matěj Krsek, Lada Vondrová i Tereza Petržilková, kteří tak postoupili do podvečerního semifinále.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Istanbulu:

Kvalifikace a rozběhy s českou účastí:

Muži:

400 m: 1. Warholm (Nor.) 45,75, 2. Krsek (ČR) 46,23 - postoupil do semifinále.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 814, ...7. Juška (ČR) 786 - postoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Kielbasiňská (Pol.) 51,77, 2. Petržilková 52,14, ...8. Vondrová (obě ČR) 52,77 - obě postoupily do semifinále.

1500 m: 1. Boboceaová (Rum.) 4:07,93, ...9. Mäki (ČR) 4:10,86 - postoupila do finále.

Tyč: 1. Murtová (Fin.) a Šutejová (Slovin.) obě 455, ...7. mj. Švábíková (ČR) 445 - postoupila do finále.