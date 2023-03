Atletka Mäki: Největší soupeřka? Moje nejlepší kamarádka!

Přestože raději vyměnila příliš holčičí kolektiv v gymnastice za rychlost v atletice, neznamená to, že by se ve společnosti žen necítila dobře. Naopak si Kristiina Mäki dokázala udělat nejlepší kamarádku ze své největší soupeřky, české běžkyně Diany Mezuliánikové.

„Možná je to tím, že se známe od nějakých 17 let a tomu sportu se věnujeme už hodně dlouho. Na ovále jsme ale vždycky jen soupeřky,“ vysvětluje.

Kristiina Mäki je několikanásobná mistryně České republiky i Finska, odkud pochází. Reprezentuje však Česko, za které se na posledních olympijských hrách v Tokiu ve své disciplíně běhu na 1500 metrů dokázala probojovat až do finále.

Běhá od čtvrté třídy základní školy. Právě tehdy vyměnila atletický kroužek za gymnastiku, které se věnovala do té doby. „Moc mi neseděl ten holčičí kolektiv, ale ani ten sport samotný mě tolik nebavil. V atletice jsem pak nejprve zkoušela všechny disciplíny, ale velmi brzy se ukázalo, že mě nejvíc baví delší běhy,“ vzpomíná. „Při atletických trénincích je kolektiv namíchaný, což si myslím, že je vždycky lepší.“

Zavzpomínala ale třeba i na to, jak prožívala začátky těhotenství a jak se hlavně díky své fyzioterapeutce Veronice dokázala rychle vrátit na závodní dráhu, a ještě se kvalifikovat na olympiádu.

„Na běhu jsem závislá“

Patří k našim nejlepším mílařkám a říká, že má velké štěstí, když se její vášeň stala její prací. Na běhu je dokonce závislá, jak říká. Běhá sice každý den, ale ani jí se občas ale nechce vyběhnout.

„Nejhorší je vždycky vstát a převléknout se. Ale jakmile už se donutíte převléknout, to nejhorší je za vámi. V tu chvíli už vyběhnete. Já si pak ještě pustím hudbu, o které vím, že mě do toho dostane. Můj přítel Filip ještě dělá to, že si pouští vyhrocené závody na YouTube,“ radí Kristiina v talkshow V hlavě z produkce české Toyoty, kterou moderuje Pavel Dolejška.