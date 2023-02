Hošek překlenul rodinnou tragédii díky boxu: Trénink pomáhá od smutku

Patřil mezi největší naděje amatérského neboli olympijského boxu. Pak ale jeho cestu přerušil dopingový nález a čtyřletá stopka. David Hošek tak dál boxoval mezi profesionály a následně přešel z ringu do klece, za což je ale v současnosti rád. S dopingem však úplně skončil a prý se kdykoliv nechá testovat. Sport je pro něj dál to hlavní, a pomáhá mu překonávat nejtěžší chvíle – jako před devíti lety, kdy tragicky zemřel jeho otec. „Jsem smutnej, naštvanej, cokoliv, jdu stejně na trénink a mám myšlenky úplně jinde,“ říká bojovník, který se představí na turnaji KSW 79 v Liberci.

Mezi šestnácti provazy rozdával neuvěřitelně tvrdé rány. Mnohdy dokázal zastavit soupeře jediným úderem. David Hošek ale v posledních letech zápasí jen podle pravidel MMA, kde si postupně buduje kariéru. V tom mu může rozhodně pomoci organizace KSW, jež se v sobotu poprvé představí v Česku v liberecké Home Credit Areně. Soupeřem devětadvacetiletého ranaře bude o tři roky starší Švéd Andreas Gustafsson.

Budete zápasit na KSW 79, tedy na prvním turnaji obří polské značky v Česku. Co to pro vás znamená?

„Super. Ale budu v Liberci, takže opět v Česku. A jestli je to pod RFA, Oktagonem nebo KSW… Je to víceméně podobný. Každopádně je to prestižní organizace. Nicméně připravuji se na to jako na jakýkoliv jiný zápas. Pro mě se toho moc nemění. Musím makat a snažit se vyhrávat.“

Ale jak vnímáte organizaci KSW? Přece jen už má dlouholetou tradici, brzy oslaví dvacet let existence.

„Je to tak, KSW má dlouhou historii a pro mě je to výborná šance, že tam můžu být. Ale jinak na to jako zápasník koukám pořád stejně – čeká mě prostě další souboj.“

Vaším soupeřem bude Andreas Gustafsson. Jak ho jako bojovníka vnímáte?

„Vím, že je to výborný wrestler. Takže mě bude tahat buď na pletivo, nebo na zem. Počítám s tím a podle toho jsem trénoval. Záleží na tom, kdo bude líp připravený.“

To znamená, že byste mu jako postojář vlastně měl vyhovovat?

„Ale stejně tak bych mohl říct, že já jako postojář chci spíše wrestlera, protože nebude mít tak dobrý box.“

Na české scéně teď zápasíte hlavně na turnajích organizace RFA, tam jste ale přestoupil z Oktagonu. Bojujete ve střední divizi, v níž se v květnu o pás šampiona utkají Patrik Kincl s Karlosem Vémolou. Kdybyste si mohl vybrat, s kým z nich dvou byste šel do boje radši?

„To je těžký… Vémolu znám víc z tréninků. Trénoval jsem s ním, s Kinclem ne tak často. Takže kdyby šlo o sympatie, půjdu raději s Kinclem, protože s Vémolou jsem, dá se říci, kamarád. Ale zase, porazit Karlose Vémolu, to se tady podařilo jenom Attilovi Véghovi, takže je to výborná šance. Ale samozřejmě víc lidí bude znát Karlose, a když už má člověk s někým jít do takové výzvy, tak s tím slavnějším.“

David Hošek MMA zápasník Narozen: 19. dubna 1993 (29 let), Praha Výška/váha: 181 cm/84 kg Tým: Renegade Prague Gym Bilance: 8:3 Zajímavosti: začínal v boxu, v němž má za sebou přes sto zápasů

S Karlosem Vémolou jste často spároval před jeho boxerským duelem s raperem Marpem. Jak zpětně jejich souboj hodnotíte?

„Karlos to udělal prostě chytře. Marpo tam měl za mě nedostatky. Vím ze sparingů s Karlosem, že je opravdu nepříjemný, když se na vás někdo pořád valí a skoro wrestluje. Ale jenom stát u provazů jako Marpo, to neudělá nic. Musí se pokusit o něco jinýho. A o to se podle mě opravdu nesnažil. Pro příklad: rozhodčí je dal od sebe, Karlos zase hned do Marpa vyběhl. Marpo měl hned běžet do strany a snažit se z ústupu zaboxovat. Asi byl z toho zaskočený a zůstal jenom ve dvojáku (kryt rukama) u provazů a tam se snažil nějakou trefit. Takže Marpo mohl zápasit líp.“

Když jste s Vémolou trénovali, zkoušel na vás taky jen tento styl?

„Ano. Chvíli mě dostal u provazů, já stál a koukal: sakra, co to je. Tak jsem ho třeba chytil, obejmul, jako ve wrestlingu. A v boxu se v tu chvíli dál nepokračuje, rozhodčí to dává od sebe. Potom jsem vždy hned ustupoval, abych si udělal prostor a mohl z dálky boxovat.“

Vaše sportovní kariéra začínala v amatérském boxu. To však přerušil dopingový nález, šlo konkrétně o anabolický steroid oxandrolon. Bylo vám zpětně líto, že vám to ukončilo tuto cestu?

„Ne. Měl jsem tehdy v životě hodně velký zmatek, sám jsem nevěděl, co budu dělat za půl roku. Tehdy se mě zastával i jeden rozhodčí, že lidi, kteří zažijou, co já, mnohdy končí u drog a alkoholu. Líto mi to tedy opravdu nebylo, protože jsem se pak z amatérského boxu dostal do profi, kde jsem si mohl vydělat i nějakou korunu. A později jsem se dostal do MMA, které dělám dodnes.“

Jen připomenu, co se vám předtím stalo, kvůli čemu se vás i zmiňovaný rozhodčí zastával. Zažil jste velmi tragickou situaci, kdy vám před očima umíral otec. Byl jste tím, kdo se ho marně pokoušel zachránit. Nicméně týden nato jste nastupoval do zápasu…

„Ano, chtěl jsem vyhrát pro tátu. Ale bojoval jsem špatně a na body prohrál.“

Nicméně box vám tehdy pomohl tuhle tragédii ustát, že?

„Přesně tak, upnul jsem se tehdy jen ke sportu. V tom mi ohromně pomohl. Jsem smutnej, naštvanej, cokoliv, jdu stejně na trénink a mám myšlenky úplně jinde. V tu chvíli myslím jen na to, čeho chci dosáhnout, zkrátka to pomáhá při všem. Proto říkám, že když někdo zažije něco špatného, třeba rozchod s holkou, ať jde sportovat, a ne pít alkohol nebo tak něco. Ať opravdu jde a sportuje raději několik hodin v kuse, dokud nepřijde taková únava, že tam skoro usne. Za mě je prostě nejlepší takovou energii vybít. Každý člověk je ale samozřejmě jiný.“

Zmíním také, že jste velikým fanouškem fotbalové Sparty, dokonce jste se za ni dříve pral s fans jiných klubů. Kdy naposledy?

„Nevím už je to dost dlouho. A určitě mi i v tom sport pomohl. Člověk se pak nevidí v tom být frajer někde na fotbale, ale být frajer v ringu nebo kleci, kde proti mně stojí nějaký výborný soupeř.“

David Hošek se na turnaji KSW79 v Liberci utká se Švédem Andreasem Gustafssonem • Foto KSW

KSW

Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) neboli konfrontace bojových umění je největší a nejstarší evropskou organizací MMA. Založili ji Martin Lewandowski a Maciej Kawulski v roce 2004. Galavečery organizuje zejména v Polsku, ale také například v Anglii. Jejími řadami prošlo několik Čechů a Slováků nebo i bývalý šampion polotěžké váhy UFC Jan Blachowicz. Největší uspořádanou akcí je KSW 39: Colosseum (58 000 diváků).

V sobotu v liberecké Home Credit Areně vypukne turnaj KSW 79. Půjde o vůbec první akci polského gigantu v Česku. V hlavním zápase večera nastoupí UFC veteráni Angličan Phil De Fries s Američanem Toddem Duffeem. Představí se i česká jména jako David Hošek, Dominik Humburger nebo Petra Částková.