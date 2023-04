Reprezentační kapitán Červenka dře pod Dudou: Dostal padáka!

Na záda si navlékl pomůcku určenou příslušníkům vzdušných sil a neohroženě se pustil do akce! K paragánům se však Roman Červenka (37) naštěstí nechystá. Kapitán nároďáku dva týdny před startem hokejového MS jen dře mírně netradičním způsobem.

O Zátopkovi se traduje, že trénoval v kanadách a v oranici. Když pak vyběhnul v lehkých tretrách na hladký povrch, jen letěl. Červenka na to s padákem kolem pasu jde podobně. „Je to těžké, táhne vás to zpátky a nemůžete jet pořádně dopředu,“ popisuje »Červus«. Až tuhle pomůcku sundá, obránci se mají na co těšit!

Chvála od rebela

Zvláštní trénink kapitánovi naordinoval Radek Duda. „Čas letí a upřímně, nikdy by mě nenapadlo, že budu takového borečka jednou trénovat,“ culí se exútočník a nyní kouč, co s Červenkou něco odehrál v červenobílém dresu. „Měl jsem se Slavií domluvený led a nechtěl jsem tam být sám, tak jsem se s Radkem dohodl, aby mi udělal tréninky. Byl to fajn týden a aspoň jsem do toho v nároďáku neskočil z voleje,“ chválí si Červenka kouče Dudu.

Ten mu kompliment vrací. „Romanovo vnitřní nastavení je příkladné,“ má jasno. Pomůže parašutistický trénink nejlepšímu útočníkovi loňského šampionátu (minimálně) k obhajobě bronzu?