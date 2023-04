Červenka má opět „céčko“, Švýcarsko neopustí: Už nehraju o smlouvy

Teprve pod finským stratégem se stal z Romana Červenky miláček širokého hokejového národa, klíčový muž ofenzivy a respektovaný chlap, který vede kabinu. To vše v hokejově pozdním věku, vždyť v prosinci bude útočníkovi švýcarského Rapperswilu-Jona Lakers už osmatřicet. Konec kariéry v hlavě rozhodně nemá. Ani návrat do Česka.

Ve Švýcarsku má ještě na rok kontrakt, hodlá ho dodržet. Je tam spokojený. Veškeré lasa z extraligy (Sparta, Kometa) nadále švihají naprázdno. „Já jsem s nikým nemluvil,“ tvrdil kreativní útočník. „Pořád cítím, že hraju kvalitní ligu, mám kolem sebe dobré spoluhráče a lidi, kteří vás nenechají spát. Když člověk stíhá mladým, je to příjemné,“ pochvaloval si.

Po vyřazení s Zugem ve čtvrtfinále play off si dopřál volno. Minulý týden se vrátil do Prahy, párkrát si zatrénoval na ledě. „Nehráli jsme špatně. Rozhodly detaily, ve kterých byl soupeř asi lepší. Nepustil nás dál, což je škoda. Ale sezona byla lepší než minulá a v týmu je potenciál, aby šel ještě nahoru,“ vrátil se k týmovému vystoupení.

V klubu má odchovanec Slavie výsostné postavení, které si vybojoval i v nároďáku. Trenér Jalonen na něj nedá dopustit. Na loňském světovém šampionátu ve Finsku dovedl kapitán Česko k bronzu, vyhrál kanadské bodování turnaje a byl vyhlášen nejlepším útočníkem. „Nedá se koukat na to, co bylo. Člověk se musí soustředit na to, co je teď. Náš tým bude jiný,“ upozornil „Červus“, jenž o své roli tahouna nepřemýšlí.

S Frkem se nepočítá, ve hře je Knot

Prostě nazuje brusle, vezme do ruky hokejku a jde ukázat na pódium, co umí. Nehoní si někde triko. „V mém věku nehraju o smlouvy, budoucnost na klubové úrovni. Týmový úspěch je jasně číslo jedna,“ zdůrazňuje uvědoměle. „Samozřejmě, že kabina musí držet pohromadě. To se ukáže v těch těžších chvílích, které bohužel přicházejí,“ dodal.

V přípravě na vrchol ročníku zvolil Červenka stejný model jako před rokem. Od hokejové dřiny si dal oraz a k reprezentaci se připojil zhruba čtrnáct dnů před startem MS. „Kari mi to nabídl a já jsem souhlasil. Nějakou dobu jsem ještě zůstal ve Švýcarsku,“ popsal. „Doufám, že jsem připravený. Teď jen do sebe potřebuju dostat zápasové tempo.“

K týmu se v pondělí večer v sídle extraligové Komety připojilo trio borců ze zámoří – mladí obránci David Jiříček se Stanislavem Svozilem a útočník Martin Kaut . Kádr rozšířilo také kvarteto z Pardubic (beci Tomáš Dvořák, Jan Košťálek plus forvardi Tomáš Hyka , Lukáš Sedlák ). „Musíme s nimi být trpěliví, vesměs nebyli dva týdny na ledě. Každý má šanci probojovat se do nominace,“ upozornil trenér. V úterý dorazí gólman Marek Langhamer z Ilvesu Tampere a v pátek jeho kolega Karel Vejmelka z Arizony, předpokládaná jednička pro rozjezd mistrovství v Rize.

Kouč přiznal, že nepočítá s povoláním střelce Martina Frka, který končí za mořem a podepsal smlouvu se švýcarským Bernem. Manažer Martin Havlát naopak kontaktoval zadáka Ronalda Knota , jenž je volný po konci v play off AHL. (Tucson Roadrunners) Dá se očekávat, že se brzy připojí k českému výběru.

Reprezentaci čekají ve čtvrtek ve Vídni a v sobotu v Brně dva přípravné duely s Rakouskem. „Pokud budou všichni nově povolaní hráči zdraví, nastoupí,“ informoval Jalonen.