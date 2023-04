Dvě děti jí nestačí. Tenistka Šafářová chce plnit sny i dalším!

Záleží jí na druhých. Tenistka Lucie Šafářová má s manželem hokejistou Tomášem Plekancem dceru Leontýnku a syna Olivera. Jako správná matka ví, jak je důležité, aby se děti od raného věku hýbaly. I proto se stala ambasadorkou České olympijské nadace, která finančně podporuje sportování dětí ze sociálně slabých rodin.

Sportovat bez peněz, pokud chce dítě plavat či hrát fotbal, hokej nebo tenis nelze. Je potřeba platit členské poplatky i sportovní vybavení a podobné výdaje rodičům v současné těžké době hodně lezou do napjatého rodinného rozpočtu.

„Kdybych sama nezískala v dětství podobnou podporu, určitě bych si nesplnila sen být na olympiádě. Proto jsem se stala ambasadorkou České olympijské nadace a chci pomoci plnit další dětské sny. Budu ráda, pokud mi s tím pomůžete,“ řekla bronzová olympionička Lucie Šafářová.

Česká olympijská nadace za 10 let existence finančními příspěvky podpořila téměř 4000 dětí a letos zaznamenala rekordní nárůst žádostí o příspěvek. „Přispíváme dětem nejen na oddílové příspěvky, ale i na sportovní vybavení, soustředění a kempy, sportovní prohlídky,“ upřesnila Veronika Opršalová, ředitelka České olympijské nadace.

A proč je sport pro děti tak důležitý? „Může být zásadním formujícím faktorem. A to nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i toho psychického. Děti se naučí, co je to fair play - ve sportu, ale i v životě. Najdou si kamarády, se kterými mají společné zájmy. Kromě toho jim sport dodá odhodlání, sebedůvěru a morální zodpovědnost,“ dodala Šafářová, která sama dobře ví, o čem mluví.