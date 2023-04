Hamza se pustil do Bacha: Tváříme se, jako by se tam nevraždili lidi

Zatímco v minulých týdnech byl ČOV kritizován za nejasný postoj k účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, do budoucna je vše jasné. Biatlonový boss Jiří Hamza přišel s několika větami, které s jediným hlasem proti schválilo Plénum ČOV a zavázalo v jednání ve stejném smyslu i svého předsedu Jiřího Kejvala. Hamza zároveň kritizoval šéfa MOV Thomase Bacha, který před měsícem pod podmínkami doporučil návrat ruských a běloruských sportovců, navzdory trvající ruské agresi na Ukrajině, a pak sepsul skupinu pětatřiceti evropských států, které se proti startu Rusů a Bělorusů na OH vymezily.

„Já si zkrátka myslím, že by si ve své pozici neměl tohle vůbec dovolit, že pohrdá prohlášením třiceti pěti vlád. Nemyslím si, že takhle by se měl chovat představitel MOV,“ řekl Hamza. „Tváříme se, jako by se tam nevraždili lidi. Rozumím tomu, že kolektivní vina je problematická. Ale jak to chcete rozlišit, kdo je hodný, kdo je zlý, kdo to účelově odsoudí, kdo to neúčelově odsoudí, kdo byl v armádě? Já si myslím, že tady není prostor se o tom návratu bavit.“

Oficiální stanovisko ČOV plně podporuje sankce proti Rusku a Bělorusku a staví se proti účasti těchto zemí v olympijských kvalifikacích i přímo na OH v Paříži. Jde tak přímo proti doporučení MOV, který koncem března vyzval mezinárodní sportovní federace, aby do soutěží připustili ty ruské a běloruské sportovce, kteří nepodporují válku a zároveň nejsou členy armádních či policejních klubů. MOV se zároveň vymezil proti startu Ruska a Běloruska v týmových soutěžích.

„Děláme si přehled, co tohle bude znamenat v praxi. Není to samozřejmě absolutní zákaz, ale zákaz takový, že by nemohlo startovat osmdesát až devadesát ruských a běloruských sportovců,“ uvedl Kejval. „Záleží, kdo a jak se k tomu postaví. Mluvil jsem s představiteli veslařské federace. Vnímají to tak, že každá disciplína, která obsahuje víc než jednoho sportovce, je kolektivní.“

ČOV už založil pracovní skupinu pod vedením Michaela Žantovského, která hledá právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách. Kejval teď dostal od Pléna ČOV pověření řídit se jeho postojem.

„Pokud to Jirka Kejval cítí, jak jsme to dneska odsouhlasili, tak tím, že jsme ho tím zavázali, naopak jsme mu rozvázali ruce, aby v jiných agendách mohl jednat s předsedou Bachem,“ uvedl Hamza. „Myslím si, že tady zkrátka chybělo exaktní, jasné stanovisko ČOV, co si o tom myslí. Plénum je nejvyšší orgán, tak kdo by to měl jiný rozhodnout. Já neříkám, že ČOV měl jiný názor, ale ta prezentace toho názoru byla zkrátka ne úplně dobrá, a trvala dlouho, než dospěla, kam měla.“

Hamza navíc upozorňuje, že případný návrat Rusů do soutěží je kontroverzní i kvůli tomu, že ruská antidopingová agentura RUSADA zatím stále nemá licenci, o kterou přišla kvůli rozsáhlému případu státního dopingu. Ruští sportovci tak nejsou pod kontrolou dopingových komisařů.

„Na to jsme v rámci války zapomněli, nebo se to přestalo řešit,“ řekl Hamza, který je zároveň prvním viceprezidentem biatlonové unie IBU. „My jsme zaprvé Rusy vyloučili z federace, takže teď nemáme co řešit, dokud kongres nebo board rozhodne jinak. Jednoznačné stanovisko našeho boardu je, že je to, jako když se sportovci vracejí po přerušení kariéry. Nejdřív se musí nahlásit do režimu WADA (Světové antidopingové agentury) a teprve pak by měla běžet půlroční lhůta.“

Po březnovém doporučení MOV si zatím jednotlivé mezinárodní federace přebraly různě. Atletika, sportovní lezení, jezdectví či badminton vůči Rusům a Bělorusům pokračují v sankcích. Další federace rozhodnutí zvažují a existuje už početná skupina sportů, které už sportovce ze zemí válečných agresorů přijali zpátky, nebo se na to chystají. Jsou mezi nimi box, zápas, šerm, stolní tenis, taekwondo, lukostřelba, moderní pětiboj, triatlon a judo. Ruští tenisté a tenistky mohou hrát profesionální turnaje organizací ATP či WTA, mezinárodní federace ITF jim ale neumožňuje startovat v Davis Cupu či BJK Cupu.

„Teď je to o zodpovědnosti jednotlivých mezinárodních federací. Když je nepustí, žádné kvalifikace nebudou. Když to pustí, nikdo s tím nic neudělá. Myslím, že globálně je to nedobré,“ uvedl Hamza. „Hledají se zástupné argumenty a překvapuje mě, že MOV připustí, že by se někdo kvalifikoval z jiného kontinentu. To mi přijde úplně mimo. Buď je tam chceme, nebo ne, ale hledat cestu napůl, s tím nesouhlasím.“