Přemýšlím o Rusech na olympiádě. Zákaz? Bojkot? Jedině, když to pomůže

Tentokrát jsem si zvolila trochu těžší téma. Lehce naťuknu problematiku (ne)účasti ruských sportovců na olympiádě. Hlavní je, že to, co se děje na Ukrajině, je děsivé. A pokud by tomu měl pomoct zákaz, nebo bojkot, jsem pro. Ale změní se tím něco?

Je to hodně citlivé, vidím obě stránky problému. Byla jsem na třech olympiádách, které pro mě znamenaly hrozně moc. Mohla jsem reprezentovat svoji zemi, byl to úžasný zážitek. Vždycky jsem dělala maximum, abych byla úspěšná.

Ale my tenisté máme výhodu, že kromě tohoto vrcholu máme ještě grandslamy, které jsou na podobné úrovni. Vím, že spousta jiných sportovců trénuje čtyři roky právě jenom na olympiádu. Dávají tomu všechno. Stojí to odříkání, dřinu, hodiny a hodiny na sportovištích.

A pak se jejich účast má zrušit? Nebo že by měl přijít bojkot? To musí být strašně těžké. Navíc je třeba se ptát: Je to pro ně fér? Zároveň si uvědomuju, že je třeba vidět i druhou stranu. Když vidím, co se děje na Ukrajině