Kauza dotací: Pelta dostal šest let, Kratochvílová víc. Oba se odvolali

Pražský měststký soud dnes uložil bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi za zmanipulování sportovních dotací šest let vězení. Někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal soud do vězení na 6,5 roku, ostatní obžalované osvobodil. Soud rozhodl stejně jako v roce 2021, totožná je i výše uložených trestů. K věci se musel vrátit poté, co původní rozsudek zrušil odvolací vrchní soud a nařídil ve věci doplnit dokazování. Oba obžalovaní se proti dnešnímu rozsudku odvolali. Sledovali jsme ONLINE na iSport.cz.