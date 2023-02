Pekhart: Turecko? Nechtěl jsem zůstat. Lákal ho Pelta, volal mu Bílek

Po měsíci a půl bez klubu dopadla Pekhartova budoucnost nejlépe, jak si představoval. Dohoda na rok a půl dlouhém kontraktu v Legii znamená splnění velkého přání. Vytáhlý forvard chce navázat na povedené roky, které vyvrcholily triumfem mezi střelci polské ligy a titulem. „Podepsal jsem ve velkoklubu,“ vyzdvihuje zázemí a fungování největší fotbalové organizace v Polsku. Upřímně popisuje i nepříjemnosti v Turecku, které mu v mnohém otevřely oči.

Proč jste preferoval návrat do Legie?

„Od chvíle, co jsem rozvázal smlouvu, jsem se chtěl vrátit do Polska. Už od léta, když jsem odcházel, jsem celou dobu v kontaktu s trenérem, klubem i klukama. Neustále mi říkali, ať se vrátím. Když jsem rozvázal smlouvu v Turecku, pro mě i pro rodinu to byla jasná první varianta. Všichni jsme se chtěli vrátit do klubu, kde kdyby nenastaly určité okolnosti v létě, nikdy bych neodešel. Jsem šťastný, že se můžu vrátit do Legie.“

Jak probíhala jednání?

„Docela složitě. Byli jsme v kontaktu s trenérem (Kosta Runjaic), udělal pro to hodně i sportovní ředitel (Jacek Zielinski), aby se to uskutečnilo. Tlačili na to, abych se vrátil. Kdyby nebylo jich, k dohodě by nedošlo. Trenér mě chtěl už od léta, celou dobu jsme byli v kontaktu, sportovní ředitel to samé. V létě jsme se bohužel nedohodli na podmínkách smlouvy. Jednali jsme, ve chvíli, kdy mně klub nabídl něco, co bych přijal, už jsme byli s agentem na cestě na zdravotní prohlídku do Turecka. Tam jsem nemohl říct ne, dal jsem jim slovo.“

Řešil jste i jiné nabídky?

„Měl jsem hodně nabídek.