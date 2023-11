Tenistka Strýcová překvapila fanoušky těhotenstvím: Víňa bude velký brácha!

To je teda pořádné překvápko! Tenistka Barbora Strýcová (37) se v neděli ráno podělila se svými fanoušky o sladké tajemství, které se jí několik měsíců povedlo perfektně tutlat. Bronzová medailistka z Ria de Janeira je podruhé těhotná!

V červenci vybojovala zlato v ženské čtyřhře na Wimbledonu a teď už má před sebou další životní kapitolu. Rodina tenistky Barbory Strýcové se totiž brzy rozroste o nového člena. Rodačka z Plzně se v neděli ráno pochlubila na sociálních sítích novinou o tom, že pod srdcem nosí své druhé miminko!

„Víňa bude velký brácha,“ napsala k obrázku z pláže, kde se svým dvouletým synem Vincentem tvoří stavby z písku. Na obrázku je patrné Barbořino těhotenské bříško.

Pod příspěvek se ihned seběhli gratulanti, jejichž značná část nepřekvapivě pochází z tenisového prostředí. „A já už se radovala, že jdeš jen tak do mé váhové kategorie! Pozdravujeme,“ napsala bývalá slovenská hráčka Dominika Cibulková, která sama nedávno přivedla na svět své druhé dítě, dcerku Ninu.

„Nejvíc,“ zareagovala wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová. „Wow, obrovská gratulace,“ zareagoval Petr Suchoň s manželkou a bývalou tenistkou Klárou Koukalovou.

Strýcová už po návratu z US Open mluvila o tom, že by si druhého potomka velmi přála. „Co nejdřív! Chtěla bych druhé dítě. Víňa by neměl být jedináček. My mu sneseme modré z nebe. Vím, že je to špatně. Ale co mám dělat, když na mě udělá ty svoje oči. Přála bych si mít dvě děti, to je tak akorát," pravila tehdy pro iSport.

Sotva se tak Bára stihla rozloučit s tenisem, je zřejmé, že se založenýma rukama v následujících měsících rozhodně sedět nebude...