Perušič se Schweinerem v Ostravě bez medaile, nečekaně padli i s Američany

Čechům vstup do zápasu nevyšel a už za stavu 1:5 si vzali oddechový čas. I po něm domácí pár hodně kazil a první set prohrál o sedm bodů. Ani ve druhé sadě se Perušič se Schweinerem přes velkou podporu domácího publika dlouho nemohli dostat do tempa a téměř bezchybní Američané si vypracovali až pětibodový náskok. České jedničky už jej smazat nedokázaly.

"Věřil jsem, že pokud navážeme na výkony z předchozích dnů, budeme mít velkou šanci medaili získat. To se nám bohužel nepovedlo, naopak Američané oproti zápasu v základní fázi předvedli mnohem lepší výkon, byli na nás dobře připravení a jednoznačně si zasloužili vyhrát," řekl Perušič.

"Měli jsme o hodně horší ztrátu i příjem, což plynulo z jejich zlepšeného servisu. Nemyslím, že by měli jinou taktiku, spíš to byl hůř odehraný zápas z naší strany. Ono to pak jde ruku v ruce s tím, jak si soupeř věří. Pak se to nabaluje jako sněhová koule a je hrozně těžké to zastavit," doplnil Schweiner.

Beachvolejbalistkám v Ostravě vládly Brazilky Ana Patrícia s Dudou, které v Ostravě potvrdily roli nasazených jedniček. Ve finále úřadující mistryně světa porazily stejně jako ve skupině americkou dvojici Terese Cannonová, Sarah Sponcilová 17:21, 21:14, 15:12. Američanky nedotáhly tažení turnajem z kvalifikace až k titulu.

V prvním setu měly navrch Američanky, ve druhém se karta obrátila. Tie-break byl nejvyrovnanější, Brazilky dlouho držely náskok jediného brejku. V závěru jej ještě navýšily a po chybě soupeřek z podání získaly třetí společný titul na světovém okruhu.

Také mužské finále musel rozhodnout až zkrácený set. První sadu získali Norové, ve druhé Katařané vyrovnali. V tie-breaku si Mol se Sörumem od počátku drželi drobný náskok, který Katařané přes několik dech beroucích výměn nedokázali dotáhnout. Zápas symbolicky zakončil další Molův blok.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

O 3. místo: Partain, Benesh (13-USA) - Perušič, Schweiner (4-ČR) 2:0 (14, 17),

Semifinále: Mol, Sörum (1-Nor.) - Perušič, Schweiner 2:1 (-19, 17, 8), Janus, Tidžan (7-Kat.) - Partain, Benesh 2:1 (-18, 17, 9).

Finále: Mol, Sörum (1-Nor.) - Janus, Tidžan (7-Kat.) 2:1 (15, -19, 12),

Ženy:

Finále: Ana Patrícia, Duda (1-Braz.) - Cannonová, Sponcilová (16-USA) 2:1 (-17, 14, 12),

o 3. místo: Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (13-Kan.) - Brunnerová, Hüberliová (5-Švýc.) 2:0 (16, 14),

semifinále: Cannonová, Sponcilová - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová 2:1 (-19, 21, 13), Ana Patrícia, Duda - Brunnerová, Hüberliová 2:1 (-18, 11, 12).