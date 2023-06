Dívčí válka na vodě: Skifařky čeká rozstřel o šanci na olympiádu

Bude to kdo s koho a v sázce není nic menšího než šance zabojovat o olympijskou kvalifikaci. Skifařky Lenku Lukšovou, dosavadní českou jedničku a trojnásobnou olympioničku, a talentovanou Annu Šantrůčkovou, čeká na červencovém Světovém poháru v Lucernu klíčový souboj. Jen ta lepší pojede na MS do Bělehradu, kde se pojede o olympiádu. „Je mi líto, že máme v Česku takovou konkurenci, ale takhle to vyšlo,“ říká Šantrůčková.

Na prosluněné vltavské náplavce si při nedělních Primátorkách obě užily svou chvíli slávy. Lenka Lukšová, do loňska známá jako Antošová, si vychutnávala páté vítězství ve skifařském závodě O Stuhu Podolí, poprvé pod novým jménem.

„Potěší to, to je jasné,“ usmívala se Lukšová před zaplněným východním břehem. „Pro nás, české veslaře, je to trošku neobvyklé. Nejsme zvyklí na takové publikum, ještě v centru města, vždycky si to hrozně užíváme a těšíme se na to.“

Anna Šantrůčková pak za vítězné společenství Hamru a Blesku převzala přetěžkou cenu za vítězství v závodu ženských osem.

„Myslela jsem si, že ji po závodě ani neunesu,“ smála se a měla jasno, že nezopakuje svou loňskou vítěznou koupel ve Vltavě, kde si rozřízla nohu. „Přineslo mi to do sezony komplikace a ještě ve škole, nemohla jsem odjet na kurz. Loni jsem ostatním rázně vysvětlila, že tohle si nezopakujeme.“

Pro obě reprezentantky byly Primátorky příjemnou zastávkou v sezoně, kde všechno směřuje ke vzájemnému souboji.

Jednatřicetiletá Lukšová už byla se sestrou Jitkou Antošovou a Kristýnou Fleissnerovou na třech olympiádách na dvojskifu a po odchodu legendární Mirky Topinkové Knapkové se vyprofilovala ve skifovou jedničku. Dvaadvacetiletá Šantrůčková má doma hrst mládežnických medailí a může jí patřit budoucnost. Zatím Lukšovou porazila na jarním mistrovství republiky na dlouhé dráze. Na kontrolkách na olympijské trati ale chyběla kvůli nemoci.

„Zjistili, že mám streptokoka, zlatého stafylokoka, takže jsem vynechala jarní část sezony. Doufám, že se do toho zvládnu vrátit a naberu zpět formu,“ říká Šantrůčková.

Příští víkend se na skifu poprvé v sezoně ukáže na mezinárodním závodě při Světovém poháru ve Varese. Lukšová už má za sebou evropský šampionát na Bledu, kde skončila předminulý týden osmá.

„Já jsem tam nebyla úplně v závodní formě, nakonec jsem ráda za druhé místo ve finále B. Bylo to vylepšení oproti loňsku, nebyl to žádný velký úspěch, ani tragédie,“ hodnotí Lukšová. „Ve Varese nebudu. Teď bylo hodně závodů, chci se věnovat tréninku.“

Všechno směřuje ke klíčovému souboji na červencovém Světovém poháru v Lucernu. Kdo tam ze dvou skifařek pojede líp, získá nominaci na zářijové mistrovství světa v Bělehradě. A tam je šance vybojovat českému týmu místo na olympiádu v Paříži.

„Zkoušeli jsme je posadit do dvojskifu, ale nefungovalo to,“ vysvětluje svazový sportovní ředitel Ondřej Synek. „U Lenky musí forma do sezony dozrát. Kdyby Anička Lenku neporazila, pořád je závodnice do 23 let, může jet na mistrovství světa a Evropy do 23 let, na univerziádu. A pak to může zkoušet dál.“

Souboj o místo v lodi sleduje i olympijská šampionka z Londýna Mirka Topinková Knapková.

„Lenka je v roli, kterou jsem zažila. Když jste na vrcholné úrovni několik let, rozjíždíte se v průběhu sezony a mladé po vás jdou,“ říká Topinková Knapková. „Chápu, že to nemá jednoduché. Člověk je z toho unavenější. Lenka je zkušená, Anička mi přijde dravější. Ale to se může změnit. Když jsem veslovala několikátou sezonu, pro mě byl začátek sezony vždycky taky rozvážnější.“

Zatímco Lukšová má za sebou tři olympijské zkušenosti, pro Šantrůčkovou je zatím možnost startu na Hrách zcela novou představou.

„Pro mě je to spíš trochu sen, připadá mi to jako hrozná utopie,“ směje se. „Ale samozřejmě se budu snažit, chtěla bych tam. Jsem ráda, že vůbec můžu závodit. Těším se na všechno, co mi sezona přinese. Ať to bude univerziáda, nebo mistrovství světa, tak hlavně doufám, že budu v pořádku a budu závodit.“