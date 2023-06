Reprezentaci vyměnil za KHL. Bývalá opora Liberce jde trénovat do Ruska

Andrej Podkonický, asistent trenéra slovenské reprezentace (vlevo) odchází do KHL • ČTK / Taneček David

Pět let byl asistentem u slovenské reprezentace, pomohl k senzačnímu bronzu z olympiády 2022. S tím je konec. Andrej Podkonický (45), který si během kariéry zahrál i za Bílé Tygry Liberec, odchází trénovat do Omsku. Informoval o tom web ruského klubu.

Slovenská enkláva v zapovězené KHL se rozrostla o další jméno. V minulé sezoně v Rusku vydělávali Patrik Rybár (Spartak), Adam Húska (Novgorod), Július Hudáček (Astana), Michal Čajkovský (Novosibirsk), Christián Jaroš (Omsk/CSKA), Tomáš Jurčo (Kunlun), Adam Liška (Čerepovec) a Michal Krištof (Vladivostok). Neuspěl Samuel Buček (Nižněkamsk).

Hráči z KHL nemohou po dohodě slovenského svazu reprezentovat. To se týká i trenérů. Národní tým tak může kromě náhrady za Craiga Ramsayho, který reálně uvažuje o konci své úspěšné slovenské mise, hledat i nového asistenta.

Andrej Podkonický je prvním slovenským trenérem, který do KHL odchází po rozpoutání válečné agrese na Ukrajině. S Avangardem Omsk podepsal roční smlouvu, bude asistentem.

„Hledali jsme progresivního trenéra s perspektivou a schopnostmi, které vyžaduje dnešní styl hry, co by pracoval s obránci,“ uvedl pro klubový web generální manažer Anton Kurianov. „Důležité je i to, že hrál v Rusku, ovládá ruštinu i angličtinu.“

Podkonický odehrál jako útočník osm sezon v české extralize. S Libercem (2004-11) má dva bronzy z let 2005 a 2007. Hrál i za Kometu (2011/12) a Mladou Boleslav (2011/12). V Rusku působil v sezoně 2007/08, odehrál tam 37 zápasů (6+4).

Od roku 2015 Podkonický trénuje, posledních pět let byl asistentem u slovenské reprezentace. K tomu dovedl Slovan Bratislava v minulé sezoně k titulu. Smlouvu měl i pro nadcházející sezonu, ale klub ho uvolnil.

„Musím upřímně přiznat, že nás tato situace zaskočila,“ líčil pro klubové stránky Slovanu Pavol Hofstädter, člen představenstva. „Na druhou stranu realisticky vnímáme výjimečnost a lukrativnost takové nabídky pro našeho trenéra a proto jsme se shodli, že nebudeme Andreji Podkonickému bránit v dalším progresu jeho trenérské kariéry. Dohodli jsme se, že po návratu z Ruska povedou jeho první kroky zpět do Slovanu.“