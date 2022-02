Zahájení olympijských her 2022: dva Češi s vlajkou, kdo zapálil oheň?

Česká hokejistka Tereza Radová se raduje z první branky do čínské sítě v utkání na olympiádě v Pekingu • Beranek / Sport

Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu • Pavel Mazáč (Sport)

Ptačí hnízdo je připravené na zahájení zimních olympijských her 2022 • Reuters

Do Pekingu dorazil na zahájení olympiády také ruský prezident Vladimir Putin • ČTK

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • ČTK / AP / Anthony Wallace

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu • Reuters

Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu • ČTK / AP / Ashley Landis

Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu • ČTK / AP / Brynn Anderson

Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu • Reuters

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu • Reuters

Čínská metropole jako první po letních hrách, které se zde konaly v roce 2008, pořádá i ty zimní. Česko má v Pekingu rekordní výpravu na zimní olympiádě, ale konečný počet účastníků bude o něco nižší než původních 116 kvůli zraněním i koronaviru. O nejvyšší počet zimních olympioniků v historii se postaral zejména premiérový postup hokejistek.

Šéf mise Martin Doktor odhadoval, že se slavnostního zahájení osobně zúčastní zhruba pět desítek českých sportovců. Jednalo se zejména o ty, kteří bydlí přímo v Pekingu. Doprava z horských středisek je totiž komplikovaná. Řada českých sportovců si ozdobila nezbytný respirátor namalovaným knírkem, kterým na dálku pozdravila snowboardcrossařku Evu Samkovou. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu nemůže v Číně závodit, protože se nestihla zotavit z prosincové zlomeniny obou kotníků.

Jen na dálku z Česka musel slavnostní zahájení sledovat očekávaný první brankář české hokejové reprezentace Šimon Hrubec, kterého zatím do Číny nepouštějí výsledky koronavirových testů.

Do programu, který se z avizovaných 100 minut protáhl na více než dvě hodiny, se zapojilo 3000 vystupujících převážně z řad teenagerů. Režisér Čang I-mou pro efekty využíval moderní technologie, především obří led obrazovku. Po defilé výprav následovaly tradiční formality. S projevy vystoupili předseda organizačního výboru Cchaj Čchi a prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Oba hovořili o vděčnosti, že se hry navzdory pokračující koronavirové pandemii konají v řádném termínu.

Bach na úvod her vyvolávajících kontroverze kvůli politickým krokům Číny prezentoval sport jako symbol mírového soužití. "Ukážeme světu, že je možné být nelítostnými rivaly, ale zároveň žít v respektu všichni pohromadě. To je smysl olympijských her. Budovat mosty, ale nikdy nebudovat zdi, sjednocovat lidstvo v jeho rozmanitosti," prohlásil. Čínský prezident pak oficiálně prohlásil hry za zahájené.

Velmi nezvyklé bylo zapálení olympijského ohně, který vlastně zůstal v pochodni. Ve štafetě, která se kvůli koronaviru konala jen pár dní v horských střediscích určených pro olympijské soutěže, se na ploše vystřídaly vždy dvojice čínských sportovců různých generací. Posledním běžcem s pochodní nebyla žádná hvězda, ale čínští sportovci Čao Ťia-wen a Dinigír I-La-Mu-Ťiang. Druhá jmenovaná závodí v běhu na lyžích a patří k ujgurské menšině, za jejíž potlačování Čínu kritizují lidskoprávní organizace.

Kvůli tomu řada zemí v čele se Spojenými státy americkými ohlásila diplomatický bojkot her a nevyslala do Pekingu své vrcholné politické představitele. Na druhou stranu se někteří zahraniční hosté včetně ruského prezidenta Vladimira Putina slavnostního zahájení zúčastnili.

Olympijské hry se konají po šesti měsících. Krátký interval způsobilo odložení těch letních, které se kvůli pandemii koronaviru uskutečnily v Tokiu místo roku 2020 až loni. Zimní hry v Pekingu skončí 20. února. V sedmi sportech se rozdělí 109 sad medailí. Soutěže začaly už ve středu.

Vlajkonoši na slavnostním zahájení ZOH

Historicky prvním českým vlajkonošem byl na zahajovacím ceremoniálu v Lillehammeru 1994 běžec na lyžích Pavel Benc. Při posledních olympijských hrách v Pchjončchangu nesla při zahájení českou vlajku Eva Samková. Pro zahájení Her v Pekingu si čeští sportovci si jako své vlajkonoše zvolili kapitánku ženské hokejové reprezentace Alenu Mills a jednoho z nejzkušenějších českých sportovců na ZOH krasobruslaře Michala Březinu.

V německé výpravě se při své osmé účasti pod pěti kruhy dočkala role vlajkonošky při slavnostním zahájení rychlobruslařka Claudia Pechsteinová, které vlajku ponese společně s bobistou Francescem Friedrichem.

Americkým vlajkonošem byl John Shuster jako první curler v historii. Po jeho boku šla rychlobruslařka Brittany Boweová, která nahradila bobistku Elanu Meyersovou Taylorovou, jež měla pozitivní test na covid-19. Shuster je na páté olympiádě a čeká ho obhajoba zlata.

Rok Vlajkonoš při zahájení Her 2022 (Peking) Alena Mills (lední hokej)

Michal Březina (krasobruslení) 2018 (Pchjončchang) Eva Samková (snowboarding) 2014 (Soči) Šárka Strachová (alpské lyžování) 2010 (Vancouver) Jaromír Jágr (lední hokej) 2006 (Turín) Martina Sáblíková (rychlobruslení) 2002 (Salt Lake City) Aleš Valenta (akrobatické lyžování) 1998 (Nagano) Luboš Buchta (běh na lyžích) 1994 (Lillehammer) Pavel Benc (běh na lyžích)

Speciální Sport Magazín PLUS k ZOH: 104 stran, kompletní program i česká nominace

Účast politiků na slavnostním zahájení OH

Slavnostního zahájení se navzdory kontroverzím někteří světoví politici zúčastnili. Mezi zahraničními hosty, kteří na zahajovací ceremoniál dorazili, byl třeba ruský prezident Vladimir Putin, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, jeho polský kolega Andrzej Duda nebo saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Naopak američtí, britští, kanadští či australští politici na zahájení olympijských her chyběli. Tyto země již dříve oznámily diplomatický bojkot olympiády, který odůvodnily porušováním lidských práv v Číně. Premiér Petr Fiala minulý týden uvedl, že do Pekingu nepojede ani žádný z českých ministrů.