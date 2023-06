Netradiční běžecký souboj olympionika s paralympioniky: Krpálka porazil Večerníček Petráček

Jeden má doma sbírku zlatých medailí z olympiády v judu, druhý stejný cenný kov z paralympiády v plavání, třetí úspěšně reprezentuje Česko mezi handicapovanými cyklisty. V neděli si to ale Lukáš Krpálek, Arnošt Petráček a Ivo Koblasa rozdali v pro ně netradiční disciplíně – běhu, když se potkali na startu Těšínské osmičky nadace Agel.

Na osmikilometrovou trať charitativního závodu mezi Třincem a Českým Těšínem letos vyrazilo přes 400 běžců, největší pozornost ale pochopitelně poutal Krpálek se svými dvěma parťáky, které slavný hromotluk vyzval na souboj. Jelikož ovšem Petráček ani Koblasa nejsou z pochopitelných důvodů na běh fyzicky vybaveni, dostali od organizátorů výjimku a mohli trasu absolvovat na kole.

„Když jsem na parkovišti začal vykládat svoje kolo, lidi kolem chytali paniku, jestli jsou tady dobře, že je to přece běžecký závod,“ poznamenal po závodě s úsměvem Petráček, který šlapal na speciálně upraveném bicyklu s extrémně vyvýšeným řídítky. „Je obdivuhodné, že vzhledem ke svému handicapu dokáže jezdit na kole bez jakékoliv pomoci. A ještě si sám ze sebe dělal legraci, že na tom vypadá jako Večerníček,“ uznale pokyvoval hlavou Krpálek.

A jak se mu dva kamarádi za pozvánku na Těšínskou osmičku odvděčili? Tak, že judistovi i všem ostatním hned na startu ujeli a celých 8 km do toho dupali společně ve dvou. „Byl to náš asi první běžecký závod v životě. A nejspíš i poslední,“ žertoval pak Petráček, který i s Koblasou v cíli svá kola otočili a jeli vstříc funícímu příteli naproti. Ten proťal pásku po 42 minutách. „Na stokilového chasníka to není vůbec špatný čas,“ vysekl »Krpošovi« poklonu Petráček a měl pravdu. Krpálek uzavíral v cíli první čtvrtinu celkového pořadí… I když o umístění vlastně ani tolik nešlo. Kompletní výtěžek ze startovného, přes 150 tisíc korun, získají postižené děti z regionu.