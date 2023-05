Šéf juda o Rusech: Když je odmítneme, půjdou na frontu. Co na to Krpálek?

Arman Adamjan slavil zlato na MS v judu. Údajně mu krátce na to gratuloval Vladimir Putin • ČTK / AP / Hussein Sayed

Všichni medailisté na MS v judu v kategorii do 100 kg. (Zleva) Lukáš Krpálek a Arman Adamjan • ČTK / AP / Hussein Sayed

Judo po začátku ruské války na Ukrajině nejdřív zamezilo sportovcům z Ruska a Běloruska startovat v jeho soutěžích, po březnovém doporučení MOV je ale pustilo zpátky. Na světovém šampionátu v Dauhá tak startovalo 17 Rusů a Bělorusů jako neutrální závodníci.

„Účast ruských sportovců je pro mě důkazem, že se drží daleko od války. Mohli si vybrat do války jít, ale rozhodli se zůstat ve sportu, být součástí naší rodiny juda. A to je důvod, proč jsou tu vítání,“ uvedl Vizer. „Kdybychom je odmítli, poslali bychom je na frontu. Naším rozhodnutím chráníme životy lidí na obou stranách.“

MOV svým doporučením Rusy a Bělorusy pustit do soutěží dostala mezinárodní federace pod tlak, ale samotné rozhodnutí nechala na nich. IJF návrat ruských a běloruských závodníků schválila těsně před světovým šampionátem.

„Můj postoj k tomu je takový, že pokud se řeší účast nějakých sportovců na mistrovství světa, případně na dalších turnajích, za mě by tam měli startovat spíš ukrajinští reprezentanti než ruští,“ uvedl před turnajem čerstvý vicemistr světa v polotěžké váze Lukáš Krpálek.

Ukrajina se naopak rozhodla světový šampionát bojkovat. Ukrajinským sportovním federacím naopak vládní příkaz zakazuje účastnit se soutěží, v nichž by se jejich sportovci potkaly s Rusy či Bělorusy.

„Nejsem v pozici, abych komentoval rozhodnutí ukrajinské vlády,“ uvedl Vizer. „Můžou si dělat, co chtějí. Není to správné rozhodnutí, ale je to na nich.“

IJF přijala sportovce válečných agresorů zpět za podmínky neutrality s tím, že nesmí podporovat válku. Všichni sportovci tyto podmínky splnili, během šampionátu bylo ale vyloučeno osm ruských trenérů a členů doprovodu.