Drsná olympijská disciplína: stříbrná Fišerová dojela bez šrámu, Přindiš s odřeninou

I poslední den Světového poháru v Praze přinesl české výpravě medaili. Stříbro vybojovala v nové olympijské kategorii kayak cross Tereza Fišerová. Na rozdíl od minulého roku, kdy v Troji vyhrála, tentokrát ji to nestálo žádnou krev. „Stříbro bez zranění je lepší,“ smála se v cíli. V čem tedy tato disciplína spočívá a proč může být někdy pro kajakáře nebezpečná?

Příští rok v Paříži se v něm budou poprvé udělovat i olympijské medaile. Kayak cross se i proto nyní těší stále větší pozornosti, závodníci už jej trénují častěji, než kdy dřív. Začíná to skokem čtyř lodí ze zhruba třímetrové rampy a pokračuje mnohdy na pohled sice atraktivními, pro sportovce však někdy nebezpečnými souboji.

Své o tom ví Tereza Fišerová, která loni v pražské Troji vybojoval zlato, ale doslova při tom cedila krev, když jí soupeřka špičkou lodi roztrhla obočí, které si vyžádalo pár stehů. Letos to zvládla bez problémů, v cíli neměla na žádné části těla náplast ani památku na šití. Ovšem tentokrát se postavila na druhý nejvyšší stupínek.

„Mám obrovskou radost, i když trošičku mě mrzí, že to nevyšlo na zlato v konečném důsledku, ale stříbro je pro mě zlatavý. Je fakt, že je lepší stříbro bez stehů v obličeji,“ usmála se Fišerová, která v minulé sezoně v této kategorii brala v SP celkové druhé místo.

I tentokrát to ve finále vypadalo nadějně, ale nakonec ji pozdější vítězka Kimberley Woodsová v závěrečných metrech zablokovala a zlato získala tato Britka.

„Finále se ale asi lidem líbilo, bylo to vypjaté. Už jsem si pak říkala, abych jí neublížila. Protože v tom boji už pak člověk vidí před očima jen cíl a nekouká, co je pod listami (pádla). V poslední bráně jsem si až po pár sekundách uvědomila, že tam zabírám o Kimberlynu loď a ne o vodu,“ popisovala finále Češka.

I ona cítí, že díky blížícím se olympijským hrám a premiéře této kategorie na nich se konkurence zvyšuje a je třeba ji víc trénovat. Fišerová by také ráda usilovala o účast v Paříži, ona však bojuje hned na třech frontách. V reprezentaci je v týmu kajakářek, kanoistek a kayak crossu.

„Představa účasti ve všech třech by byla velice krásná, určitě si to dovedu představit, ale realita, obávám se, bude mnohem tvrdší, bude to celé psychicky vypjaté. Nicméně já budu ráda, když si tam zazávodím aspoň v jedné z nich,“ líčila Fišerová.

Z mužů se z Čechů dostal nejdál Vít Přindiš, který nepostoupil ze čtvrtfinále. Mistr světa ve slalomu patří, na rozdíl od Fišerové, k těm, kteří kontakt příliš nevyhledávají, ale i on se v této kategorii už lecčemu přiučil. Tentokrát byl právě Přindiš tím, kdo přeci jen s nějakým šrámem ze závodu odešel. I když, jak přiznal, nebylo to kvůli střetu v samotné jízdě.

„Když jsem dojel kvalifikaci, vyndával jsem loď z vody. Tady je takové betonové molo, a když jsem si loď házel na rameno, šlápl jsem nohou do vody a letěl jsem na záda s lodí do vody. Při tom jsem si odřel nohu. Takže mám naražený zadek a odřenou nohu,“ rekapituloval Přindiš. Nakonec byl ale spokojený s výsledkem (11. místo) i s tím, že se mu nepřihodilo nic vážnějšího.

SP ve vodním slalomu v Praze - kayakcross:

Muži: 1. Marx, 2. Rohrer (oba Švýc.), 3. Castryck (Fr.), ...Přindiš vyřazen ve čtvrtfinále, Krejčí vyřazen v rozjížďce, Tunka (všichni ČR) vyřazen v kvalifikaci.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Aigner (Něm.) 85, 2. Rohrer 80, 3. Renia (Fr.) 69, ...17. Přindiš 19, 28. Krejčí 8, 39. Tunka 6, 71. Hradilek (oba ČR) 2.

Ženy: 1. Woodsová (Brit.), 2. Fišerová (ČR), 3. Hornová (It.), ...Hilgertová vyřazena ve čtvrtfinále, Vojtová, Kneblová (všechny ČR) vyřazeny v kvalifikaci.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Hornová 110, 2. Fišerová 72, 3. Woodsová 64, ...9. Vojtová 44, 13. Hilgertová 32, 36. Kneblová (ČR) 6.