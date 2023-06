Odporné a ponižující: Fotbalistka prozradila, že na MS musel celý tým ukázat přirození!

Ve fotbale existují chvíle, které jsou pro hráče nepříjemné. Například, když si vstřelí vlastní gól, nebo když musí celý mančaft ukázat, co má mezi nohama. Počkat, cože?! Ano, čtete správně. Přesně to musela udělat podle svých slov fotbalistka Nilla Fischerová (38) společně se zbytkem spoluhráček na ženském šampionátu v roce 2011. Proč vlastně k bizarní situaci došlo?

Za svou reprezentační kariéru toho zažilo mnoho. Koneckonců, Fischerová odehrála za švédskou reprezentaci téměř 200 utkání. Na jeden moment ale do konce života rozhodně nezapomene. Během ženského MS 2011, které se konalo v Německu, musela se spoluhráčkami ukázat fyzioterapeutce svou vagínu!

„Bylo nám řečeno, že se v následujících dnech nemáme holit ,tam dole´ a že lékaři ukážeme své genitálie,“ šokovala Fischerová ve své knize s názvem Neřekla jsem ani půlku. „Nikdo té záležitosti ohledně holení nerozuměl, nicméně jsme udělaly, co nám řekli. Vrtalo nám ale hlavou, proč tohle musíme dělat. Vždyť přece musí existovat i jiné způsoby. Měly bychom to odmítnout?“

Nechtěly ohrozit účast na MS

Jiný způsob existuje už několik desetiletí. Konkrétně se používá DNA test ze vzorků slin odebraných z vnitřní strany tváře. Reprezentantky včetně Fischerové ale nakonec na výzvu přistoupily, protože žádná z nich nechtěla ohrozit svou účast na MS. „Musely jsme to prostě zvládnout bez ohledu na to, jak moc to bylo odporné a ponižující,“ povzdechla si.

Fischerová pro švédský deník Aftonbladet následně popsala, jak ono vyšetření probíhalo. Podle ní si musela stáhnout šortky i spodní prádlo. Fyzioterapeutka přikývla a řekla „ano“. „Pak se podívala na doktora, který stál zády k mým dveřím. Když všechny hráčky ukázaly svou vagínu, mohl náš týmový lékař podepsat, že se švédský národní tým skládá jen z žen,“ přiblížila Fischerová, která byla na turnaji kapitánkou.

Proč vlastně k nepříjemné situaci došlo? Za vším stojí obvinění reprezentace Nigérie, Jižní Afriky a Ghany proti výběru z Rovníkové Guiney. Zástupci těchto reprezentací se totiž domnívali, že za Rovníkovou Guineu hrají muži. Tak zněla i obhajoba lékaře švédského celku, který dodal, že zástupci FIFA požadovali okamžité testování. Fischerová nakonec získala společně se spoluhráčkami bronz, ovšem neobvyklé vyšetření zanechalo na úspěšném turnaji hořkou pachuť.