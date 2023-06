Jaškin chce na MS v Praze, ale má smůlu. Do Ruska chce víc Čechů, tvrdí

V ruských médiích se vyjádřil, že by se rád vrátil do národního týmu. Má však smůlu. IIHF vyloučila Rusko kvůli agresi na Ukrajině ze všech svých soutěží i pro další sezonu a hráči KHL mají s reprezentací šlus. Dmitrij Jaškin přesto prohlásil, že by se v příštím roce rád představil na mistrovství světa v Praze a Ostravě. „Doufám, že se něco změní a budu mít možnost hrát za českou reprezentaci. Bohužel to není v mých rukách,“ uvedl v rozhovoru pro ruský Sport-express.

Dveře si Dmitrij Jaškin zavřel loňským odchodem do Petrohradu. Nedávno se dohodl na tříleté smlouvě s Kazaní. Už v srpnu minulého roku český svaz rozhodl, že hokejisté, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíšou smlouvu s klubem KHL, za reprezentaci hrát nebudou.

Jaškinovi to už letos v únoru připomněl šéf svazu Alois Hadamczik, když se spekulovalo o jeho návratu. „Jestliže se k takovému činu rozhodl, je to jeho věc. Má i ruské občanství a rozhodl se za svou osobu. S kluky, kteří podepsali v Rusku, se rozcházíme v otázce morálky. Oni si neuvědomují, že Ukrajina bojuje za to, aby se válka nerozšířila do dalších evropských zemí. Jsme zajedno s naší vládou a nebudeme akceptovat, že by naši hráči působící v KHL mohli reprezentovat,“ připomněl Jaškinovi šéf svazu Alois Hadamczik.

Ve stejné době 30letý útočník natočil pro klubový web SKA Petrohrad zdravici k ruskému Dni obránců vlasti a nastoupil s týmem k zápasu v armádních barvách s ruskou vlajkou. Má za sebou starty na dvou mistrovstvích světa a Světovém poháru 2016. Sehrál rovněž přes tři stovky utkání v NHL. Za dané situace je vyloučeno, aby za reprezentaci ještě nastoupil.

Do přípravy na mistrovství světa v Rize a Tampere se nezapojili obránci David Sklenička a Lukáš Klok, kteří údajně míří do KHL na příští sezonu. Už před Jaškinovým blahopřáním ruským ozbrojeným silám kouč české reprezentace Kari Jalonen zjišťoval u manažera národního celku Milana Hniličky, zda platí tabu pro hráče, kteří podepsali v Rusku po vypuknutí války na Ukrajině.

Podobně mluvil i Jaškin v rozhovoru pro ruský web. „Před mistrovstvím světa se jeden z trenérů ptal nejvyššího vedení ČSLH, jestli se situace nezměnila. Vše však zůstává při starém - hráčům z KHL se nevolá,“ uvedl Jaškin. Nyní v kontaktu s nikým z národního týmu není. „Doufám, že se do příštího šampionátu něco změní a budu mít možnost hrát za českou reprezentaci. Bohužel tahle záležitost není v mých rukách,“ dodal v rozhovoru rodák z Omsku, který má ruské předky i manželku a do Ruska se vracel na léto i v dobách, kdy působil v zámoří.

Se 40 góly a 62 body byl Jaškin v základní části nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem KHL. Ještě během sezony 2015/16 se potkal v St. Louis se současným generálním manažerem české reprezentace Martinem Havlátem. „Bylo by snadné najít s ním společnou řeč. Ale nemělo smysl mi volat a ptát se mě, jak se mi daří,“ tvrdil Jaškin.

Ze zřejmých důvodů však není vítán. Minulý ročník KHL dokončili vedle Jaškina ještě další dva Češi - obránce Libor Šulák a útočník Rudolf Červený. První míří z Vladivostoku do Omsku, druhý v KHL skončil. Jaškin tvrdí, že hráčů by si přálo odejít víc, ale nechtějí vypadnout z reprezentace.

„Kluci, kteří hrají v Česku nebo ve Švýcarsku, mi často píšou a ptají se na situaci. Jsem si jistý, že mnoho českých hokejistů by se do Ruska rádo vrátilo. Ale příští rok bude mistrovství světa v Praze a spousta se jich tam chce dostat,“ uvedl. Mluvil, jako by se nic nedělo. Ale už neřekl, z čeho všechno pramení. Tuhle pravdu si v ruských médiích nepřečtete.