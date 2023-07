Jágr o své legendární gólové oslavě: Jak vlastně vznikla?

Jaromír Jágr (51) střílí, skóruje a salutuje. Těchto momentů si fanoušci NHL užili během dlouholeté zámořské štace nejlepšího českého hokejisty požehnaně. Jak ale vlastně slavná osmašedesátka k legendární oslavě přišla?

I přesto, že v Severní Americe nehraje bezmála šest let, je Jaromír Jágr za „velkou louží“ stále žádaným zbožím. Důkazem je pozvání do populárního hokejového podcastu Spittin´ Chiclets, kde kladenský rodák prozradil, jak se vlastně k salutování po vstřelené brance dostal.

„Hodně lidí se mě ptalo, proč jsem to dělal. Tehdy jsem byl totiž obrovským fanouškem amerického fotbalu,“ přiblížil Jágr a pokračoval. „Každou neděli jsem seděl u televize a sledoval americký fotbal. Pro mě to byl ten nejlepší sport na světě.“ Salutující oslava gólu tedy nepřišla z jeho hlavy. Původně takhle slavil Terrell Davis (50), který v 90. letech minulého století působil coby running back v týmu Denver Broncos.

Podle svých slov si dvojnásobný vítěz Stanley Cupu tohle gesto okamžitě zamiloval. „Byl to jiný typ oslavy. Tak jsem to začal dělat také a najednou jsem měl více štěstí, když jsem to dělal. Střílel jsem čím dál tím víc branek, ale bylo to díky Broncos. Byli skvělí,“ vysvětlil.

Hokejoví fanoušci si jeho oslavu mohli užít opravdu dosyta. V nejlepší hokejové lize světa totiž Jágr vstřelil dohromady 844 gólů, přičemž 766 jich padlo v základní části a dalších 78 přidal ve vyřazovacích bojích.