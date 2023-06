Ahoj Wayne, mám nápad! Jágr volal Gretzkymu, na bankovce bude i Bolt

Když zjistil, že se po jeho pamětních bankovkách k padesátinám rychle zaprášilo, zeptal se svých fanoušků: „Koho dalšího byste na nich chtěli?“ Přišla jasná odpověď. Wayne Gretzky! Jaromír Jágr dal tedy rychle věci do pohybu, stal se ambasadorem firmy Top Legends, která v noci na dnešek přímo v Las Vegas představila bankovku právě s podobiznou The Great One, nejslavnějšího hokejisty všech dob! Gretzky u toho byl přímo. Česká firma chce prorazit na světovém trhu, domluvila se na spolupráci i s atletickou ikonou Usainem Boltem.