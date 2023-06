Voženílek NHL, Hudáček KHL? V zámoří je zájem o „českého Tkachuka“

Třinecké oslavy pochopitelně pokračovaly i po příchodu hráčů z ledu do kabiny • Blesk:Jiri Kotatko

Třinecké oslavy pochopitelně pokračovaly i po příchodu hráčů z ledu do kabiny • Blesk:Jiri Kotatko

Třinecké oslavy pochopitelně pokračovaly i po příchodu hráčů z ledu do kabiny • Blesk:Jiri Kotatko

Třinecké oslavy pochopitelně pokračovaly i po příchodu hráčů z ledu do kabiny • Blesk:Jiri Kotatko

Třinecké oslavy pochopitelně pokračovaly i po příchodu hráčů z ledu do kabiny • Blesk:Jiri Kotatko

O Voženílka s Hudáčkem je zájem ze zahraničí, půjde „český Tkachuk“ do zámoří? • koláž iSport.cz

Horké zboží. Úřadující šampioni Daniel Voženílek a Libor Hudáček sice mají s třineckými Oceláři smlouvy i na další sezonu, ovšem o oba útočníky je na hokejovém trhu zájem. Kolem důrazného Voženílka našlapují skauti z NHL, kreativního Hudáčka by chtěli v ruském Dynamu Moskva. Nicméně oba reprezentanti se zapojili do přípravy Ocelářů, momentálně jsou na kondičním soustředění s týmem na Slovensku. V úterý si vyzkoušeli adrenalinový rafting. „Zatím se kolem nich nic oficiálního, ani neoficiálního, neděje,“ reagoval sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek.

Sedmadvacetiletý Daniel Voženílek zažil v Třinci průlomovou sezonu. Díky svému důrazu, energii i poměrně univerzálnímu využití v centru i na křídle byl jedním z nejvýraznějších hráčů šampionů. V základní části nasbíral 21 bodů (8+13) z 50 zápasů, premiérově se dostal i do národního týmu. Díky skvělému play off (22/ 6+10) si vybojoval pozvánku na mistrovství světa (7/ 0+1).

Zájem ze zámoří o něho je. Byť tam nikdy dřív v minulosti nepůsobil. A když se mu během sezony díky nepříjemnému stylu dostalo přirovnání český Brady Tkachuk, jen se smál. „Což o to, mně se to přirovnání líbí, protože zrovna jeho, i bráchu Matthewa, mám rád,“ reagoval Voženílek. „Jsou to fakt dobří hráči v NHL, rád je sleduji. Ale myslím, že Brady Tkachuk je na jiné úrovni.“

Výraznou roli měl v týmu po loňském příchodu i Libor Hudáček (32). V základní části si i přes pomalejší rozjezd připsal 32 bodů (20+12) ze 48 zápasů a v play off nasbíral 11 bodů (6+5) z 19 zápasů. Vstřelil i „zlatý“ rozdílový gól v posledním finále proti Mountfieldu HK.

Mluví se o zájmu moskevského Dynama. Hudáček už v KHL před válkou hrál, nastupoval za Slovan Bratislava, (2012-15), Nižněkamsk (2020/21) a Dinamo Minsk (2020/21). Za pět sezon v KHL odehrál 218 zápasů (45+58), v Rusku působí i jeho starší bratr Július.

V rozhovoru pro slovenskou televizi RTVS však Hudáček jasně řekl, že je v Třinci spokojený. „Mám delší kontrakt. Chci se usadit a udělat si dobré jméno, být v týmu co nejdéle. Jsem jen rád, že tady můžu být.“

A spekulace ohledně KHL? „Dostal jsem hodně zpráv, neřešil jsem to,“ říkal slovenský reprezentant. „Možná to šlo přes agenta, nic mi nepotvrdil.“

Voženílek i Hudáček se v každém případě zapojili do přípravy na další ročník s Oceláři. Oba jsou momentálně na kondičním soustředění v Nízkých Tatrách. Pod vedením kondičního trenéra Marka Gryce polykají ostré dávky i posily Richard Nedomlel, Tomáš Kundrátek, Viliam Čacho a Kamil Walega. Hokejisty mimo jiné čeká i výběh na Chopok.

„Kluci se musí kousnout,“ přitakal Marek Gryc. „Tohle přesně jsou situace, kdy sledujeme, jakým způsobem reagují v zátěži, jak se hecují navzájem a jakým způsobem pracují, když se dostanou mimo svou komfortní zónu.“

V rámci team buildingu si Oceláři dřinu zpestřili jízdou na raftech v Liptovském Mikuláši. Divokou vodu v Areálu vodního slalomu Ondreja Cibáka si poprvé vyzkoušeli už na loňském soustředění. Vlnami se prodírali společně v raftech i jednotlivě po zádech a v neoprenech.

„Už to v nějakém rozhovoru říkal Marko (Daňo), radši máme zmrzlou vodu než divokou. Ale byla to super zkušenost, třeba já jsem ještě nikdy nic takového neabsolvoval,“ komentoval útočník Viliam Čacho.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE