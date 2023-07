Federerovi zase tleskal Wimbledon. Prozradil, proč netrénuje své děti

PŘÍMO Z LONDÝNA | Hlavní roli na sebe vzali druhý den Wimbledonu déšť a Roger Federer. Zatímco vytrvalé přepršky takřka znemožnily hru na venkovních dvorcích, pod střechou centrkurtu poutala pozornost především přítomnost osminásobného šampiona All England Clubu. Dvacet let od prvního triumfu byl Švýcar pozvaný do královské lóže, kam usedl v béžovém saku za dlouhotrvajících ovací doprovázený manželkou Mirkou i oběma rodiči.