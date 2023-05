Pořád nejbohatší: Federer prozradil, jak dnes žije. Objeví se na Wimbledonu?

Sedm měsíců už je Roger Federer tenisovým důchodcem. Tolik doby uplynulo od okamžiku, co si poplakal při rozlučce na Laver Cupu, kde po boku Rafaela Nadala sehrál poslední zápas kariéry. Od té chvíle se objevuje na veřejnosti sporadicky. Jeho poslední výlet do New Yorku však připomněl šarm a charisma dvacetinásobného grandslamového šampiona. Na charitativní módní show Met Gala se jako vždy hladce oholený objevil v černém obleku vedle manželky Mirky, potkal se se starým soupeřem Andym Roddickem či Serenou Williamsovou, jež mu prozradila, že je podruhé těhotná.

To Federer má doma čtyři děti. Starším dvojčatům Myle a Charlene bude brzy čtrnáct, kluci Leo a Lenny oslaví v sobotu deváté narozeniny. Vychovává je v přepychovém domě ve Valbelle, městečku nedaleko horského resortu Lenzerheide. A zdá se, že si takový život vychutnává stejně jako ten tenisový. „Doma je dobře. Je příjemné mít v životě jiný řád, než pořád balit a cestovat,“ usmál se Federer v New Yorku, kde vyrazil na hamburger či play off zápas basketbalových Knicks s Miami.

„Samozřejmě mi něco z tenisu chybí, ale zase mám společenský život. Trávím čas s dětmi, ve středu si vyjdu s jedněmi kamarády, v pátek s jinými. O víkendech jezdíme na výlety, vyrazili jsme i na opravdu pěkné dovolené. Vůbec se nenudím, až jsem z toho překvapený,“ líčil jednačtyřicetiletý Federer, jenž si zahrál i s komikem Trevorem Noahem ve čtyřminutovém propagačním klipu pro Swiss Tourism.

Stále má přes tucet reklamních partnerů, díky čemuž patří za posledních dvanáct měsíců podle časopisu Forbes do desítky nejlépe vydělávajících sportovců. S příjmem 95,1 milionu dolarů (z toho jen 100 000 z prize money) mu náleží deváté místo ze všech a nejlepší z tenisu.

Spekuluje se, že by Federer mohl během Wimbledonu komentovat zápasy pro BBC. Ostatně po konci kariéry už se v All England Clubu objevil, na což má jako člen klubu a osminásobný šampion plné právo. Jednou z možností také je, že by se v červenci na turnaji ukázal jen jako čestný host a dočkal by se ceremoniálu na počest své kariéry. „Je to velký šampion, s nímž máme těsný vztah,“ naznačil předseda klubu Ian Hewitt.

A stále je tu dluh tenisových exhibicí, které Federer fanouškům slíbil, když končil kariéru…