Šílené fronty na Wimbledonu! Vstávali jsme ve dvě ráno, říká český fanoušek

Posílená bezpečnostní opatření, zaměstnanci kontrolující každou tašku, tělesné prohlídky i policie v přestrojení. Takto to vypadá před vstupem do areálu All England Club, dějiště slavného Wimbledonu. Zabavují se opalovací krémy, deodoranty, kovové láhve s vodou a dokonce i tenisové míčky. Organizátoři se ze všech sil snaží zamezit, aby dvoutýdenní svátek narušili obávaní aktivisté z Just Stop Oil.

Vedlejším produktem zevrubných kontrol jsou však i desetihodinové fronty fanoušků čekajících před vstupem do areálu. Wimbledon je jednou z mála světových sportovních událostí, kde se návštěvníci mohou v den zápasu postavit do fronty a koupit si prémiové vstupenky přímo na místě. S delší dobou odbavení tak fanoušci musí nutně počítat. Letošní situace ale podle mnohých nemá obdoby.

„V pondělí jsme sem přišli v 7:15 ráno. Po šesti hodinách ve frontě jsme se ale pořád nedostali dovnitř. Když jsme se pak bavili s organizátory, řekli nám, že to bude trvat minimálně ještě další tři hodiny. Řekli jsme si, že to ne a jeli zpátky na hotel,“ líčil Tomáš Fišar, který přicestoval do Wimbledonu s přáteli z Prahy.

A nebyl sám, kdo několikahodinové čekání vzdal. „Poté, co jsem se v 6:00 postavil do fronty, strávil tam 6,5 hodiny, zažil vítr, déšť, ruch, tak konečně vidím nějaký turnaj,“ napsal jeden z fanoušků na Twitteru k fotce, na které zachytil, jak doma sleduje tenis v televizi.

Následující den se skupinka Čechů rozhodla nic neponechat náhodě. Aby se do areálu probojovali, vstávali ve dvě hodiny v noci. A vyplatilo se. „Na místo jsme z hotelu dorazili před čtvrtou ráno. Počkali jsme si něco kolem šesti hodin a nakonec jsme se dovnitř přece jen dostali,“ vykládal Fišar. Původně se chtěli podívat na české hráčky, jenže program narušil déšť. Viděli tak alespoň část utkání Stefanose Tsitsipase s Dominicem Thiemem.

Kontroly se zpřísní i při závodech F1

Ekologická skupina Just Stop Oil působí ve Spojeném království a usiluje o to, aby se britská vláda zavázala zastavit vydávání nových licencí k těžbě fosilních paliv. Hnutí na sebe poprvé upozornilo loni na jaře, když její členové několikrát narušili zápasy Premier League. Aktivisté vnikli přímo na hřiště, přivázali se k bráně a museli být vyvedeni policií.

Před měsícem se kvůli skupině přerušelo také přátelské utkání v kriketu mezi Anglií a Austrálií. Britský hráč Jonny Bairstow se rozhodl, že situaci vezme doslova do vlastních rukou. Jednoho z výtržníků vzal kolem pasu a vynesl jej ze hřiště. Po této zkušenosti organizátoři Wimbledonu dopředu vyzvali tenisty, aby se v případě vniknutí Just Stop Oil na kurt „nepokoušeli Jonnyho Bairstowa napodobovat“.

„Neviděl jsem, co přesně udělal Jonny Bairstow, ale mohlo to být nebezpečné. Pokud by se aktivisté připoutali k síti nebo něco hodili na kurt, musí být taky docela opatrní. Být v blízkosti tenisty, který má raketu v ruce, nemusí být bezpečné,“ zavtipkoval dvojnásobný wimbledonský šampion Andy Murray.

Zpřísnit bezpečností opatření plánují také organizátoři Velké ceny Británie, která se pojede o tomto víkendu v Silvestone. Loni se aktivistům podařilo dostat přímo na trať a lehnout si do míst, kudy monoposty projíždějí rychlostí i 200 kilometrů v hodině. Nikomu se naštěstí nic nestalo.