Ufon v Česku. Zázrak (19) dosáhne na koš, masírují mu nohy a nutí ho spát

Je rozehrávačem v těle vysokém 221 centimetrů. Bez bot, jak sám zdůrazňuje. Na draftu do NBA jde letos jen o druhé místo, to první má už dávno zabrané čerstvě devatenáctiletý kluk z Paříže. Generační hráč, největší basketbalový talent od LeBrona Jamese – to je Victor Wembanyama. Už ve čtvrtek se představí v Pardubicích, kde český národní tým změří síly s Francií . „Dělá věci, které člověk ještě nikdy neviděl. Je to jednorožec, takový talent tu nikdy nebyl,“ žasne i reprezentační kapitán Vojtěch Hruban.

Je to bezprecedentní krok. Aplikace NBA vysílá tuto sezonu kromě svého produktu i všechny jeho zápasy ve francouzské LNB. Victor Wembanyama má schopnost fascinovat davy a jeho věhlas doléhá i do Česka.

Zájem o lístky na kvalifikační zápas do Pardubic, v němž už domácí nemají naději postoupit na MS 2023, je abnormální. I na novinářské tribuně se musí přidávat jedna řada navíc. Nejde o výsledek, ale vidět naživo basketbalistu, z jehož akcí i borcům, kteří strávili celý život pod koši, padá čelist, je skoro povinnost.

„Viděl jsem ho sebrat balon z obroučky. Ale takovým stylem, že si ho mohl dát do zubů a odnést pryč. To nebylo blokování míče, on si ho prostě vzal. Musel jsem se na tu akci podívat několikrát, abych uvěřil,“ vybavuje si Vojtěch Hruban Wembanyamův highlight, který na něj nejvíc zapůsobil.

Zabrouzdejte po internetu a najdete jich přes jeho mladý věk moře. Když smečuje, dívá se ze shora do obroučky. A jestliže byste v jeho blízkosti chtěli sami vystřelit, radši si to ještě rozmyslete.

Parametry Victora Wembanyamy výška: 221 cm váha: 104 kg rozpětí paží: 244 cm dosah: 305 cm délka chodidla: 35,8 cm

To jsou věci, které se od borce jeho postavy čekají. Vždyť narostl do výšky 221 centimetrů, rozpětí paží má 244 centimetrů a Sports Illustrated v prosinci uvedl, že jeho dosah činí téměř 10 stop (305 cm). V této výšce je obroučka, což znamená, že Wembanyama se jí z místa téměř zvládne dotknout, aniž by vyskočil. To vše při váze 104 kilo, díky níž vypadá jako tyčka.

Co je však až téměř nefér výhodou, jsou jeho další dovednosti. S míčem umí driblovat jako rozehrávač. Má sametovou motoriku střelby. Zpoza oblouku za tři body s oblibou pálí i z jedné nohy, z kratší vzdálenosti klidně z odskoku. Dlouzí hráči mají i dlouhé ruce, tedy velké páky, které jen málokdo umí zkoordinovat, aby přesně střílel z výskoku ze střední či dlouhé vzdálenosti. O práci nohou ani nemluvě. Wembanyama to však zvládá, jak kdyby měřil 190 centimetrů.

„Neznám nikoho druhého, kdo by při takové výšce byl tak dobře pohybově vybavený, s takovými schopnostmi driblinku a střelby. Navíc v devatenácti letech,“ smeká Tomáš Kyzlink, od ledna křídlo francouzského Limoges. A reprezentační kouč Ronen Ginzburg zcela vážně prohodí: „Pokud budou jednou hrát i další hráči jako on, bude se muset uvažovat o změně pravidel. Možná bude potřeba zvýšit obroučku, nebo zvětšit hřiště. A teď si nedělám legraci!“

Čeští reprezentanti se shodují, že z Wembanyamy nemají přehnaný respekt. „Nemůžu mít v hlavě, že jdu hrát proti někomu, kdo má být v budoucnosti tváří NBA. On je prospect do budoucna, ještě není tam, kde může být za pár let,“ praví nevzrušeně Ondřej Balvín, s 217 centimetry nejvyšší muž týmu.

„V tuhle chvíli je hype kolem něj založený na jeho potenciálu. Nemyslím, že by to byl nejlepší hráč, proti kterému jsme kdy nastoupili. Rozhodně ne. Možná nebude ani v top desítce. Ale to, co dělá, je naprosto unikátní, proto je tak známý,“ soudí Hruban, stejně jako řada ostatních protřelý bitvami s posledními MVP NBA Nikolou Jokičem, Giannisem Antetokounmpem či Američany vedenými Kevinem Durantem.

Devatenáctiletého Wembanyamu čeká teprve třetí zápas za mužský národní tým Francie. Debutoval loni v listopadu v Litvě, při jasné výhře hostů přispěl 20 body a 9 doskoky za 23 minut na palubovce. Následně při demolici Bosny (92:56) zapsal 19 bodů a 4 doskoky za 24 minut.

„A ve francouzské lize je prakticky nebranitelný,“ všímá si Kyzlink. Wembanyama je jejím nejlepším střelcem (22,2 bodu), doskakovačem (9,5) a blokujícím hráčem (3,1). Jeho tým Boulogne-Levallois Metropolitans 92 je druhý za euroligovým Monakem s bilancí 15:6.

Wembanyama se na pařížské předměstí přesunul po sezoně v euroligovém Lyonu vlastněném někdejší hvězdou NBA Tonym Parkerem a mnozí mu to měli za zlé. Vyhýbá se konkurenci v druhé nejlepší soutěži světa po NBA? Hráčův tým poukázal na několik zranění, příliš náročný program ve dvou ligách, jenž mu nedával prostor pro trénink a rozvoj dovedností. A také menší toleranci pro mladíkovy chyby.

Zato v Paříži u Metropolitans je jako v inkubátoru. Vše se točí kolem něj. Kouč francouzského národního týmu Vincent Collet, jenž vede i Mets, loni po sezoně rezignoval kvůli finančním obtížím klubu. Když se však dozvěděl, že přichází Victor W, stáhl ji. Připravit ho pro NBA je důležitější než samotné výsledky.

Mezitím má Wembanyama především hodně spát. Osobnímu trenérovi každé ráno hlásí, zda naspal požadovaných deset hodin. Pokud ne, dožene to odpoledním šlofíkem. Kontroluje se, aby jedl pětkrát za den, denně dostává masáže prstů na nohách a chodidel. Pro basketbalistu s astronomickou velikostí bot 21 (délka chodidla 35,8 cm) nezbytná prevence.

Zatím jde práce podle plánu a ze syna mají radost jak táta Felix, někdejší reprezentant Konga ve skoku vysokém, dalekém a trojskoku, tak máma Elodie, basketbalová trenérka. A po očku sledují, jak to vypadá u dna tabulky NBA, zda Victor skončí v San Antoniu, Houstonu, Detroitu či Charlotte.

V hale Metropolitans pro pouhé čtyři tisíce diváků se mezitím střídají celebrity jako raper Travis Scott, fotbalista Kylian Mbappé či herec Michael Douglas. Už dnes je Wembanyama jedním z nejznámějších francouzských sportovců a to ještě jeho kariéra v NBA ani nevypukla.

A český kouč Ginzburg před čtvrtečním pardubickým mačem hlásá: „Pro některé naše hráče bude zápas proti takovému borci zážitkem na celý život a věřím, že totéž bude platit pro fanoušky.”

VIDEO: Takhle si v pouhých 16 letech zatrénoval s trojnásobným nejlepším obráncem NBA Rudym Gobertem: